Vakara gaitā divu stundu garumā skanēs latviešu un ārzemju autoru kristīgās dziesmas. Būs iespēja dziedāt līdzi, kā arī baudīt Vecrīgas baznīcas atmosfēru vēlā sestdienas vakarā. Pirms slavēšanas vakara, jau no pulksten 16.00 līdz 20.00, Rīgas Svētā Jāņa baznīcā skanēs ērģeļmūzika, savukārt pulksten 21.00 – kopīga Tēvreizes lūgšana.
Trešdiena, 13. maijs, 2026 11:11
Baznīcu nakts sestdienā Rīgas Svētā Jāņa baznīcā notiks slavēšanas vakars
Rīgas Svētā Jāņa draudze katru mēnesi rīko slavēšanas vakaru kopā ar mūzikas projektu „Jāņa ielas republika”. Sezonas pēdējais slavēšanas vakars notiks Baznīcu nakts sestdienā, 16. maijā, no pulksten 20.00 līdz 22.00 Rīgas Svētā Jāņa baznīcā.