Vakara gaitā divu stundu garumā skanēs latviešu un ārzemju autoru kristīgās dziesmas. Būs iespēja dziedāt līdzi, kā arī baudīt Vecrīgas baznīcas atmosfēru vēlā sestdienas vakarā. Pirms slavēšanas vakara, jau no pulksten 16.00 līdz 20.00, Rīgas Svētā Jāņa baznīcā skanēs ērģeļmūzika, savukārt pulksten 21.00 – kopīga Tēvreizes lūgšana.