Svētdiena, 19. aprīlis, 2026 10:31

Baznīcu nakts tiks atklāta Budbergas luterāņu baznīcā

16. maijā ar plašu programmu visā Latvijā norisināsies garīgās kultūras notikums „Baznīcu nakts” un „Atvērto baznīcu diena”. Šogad par centrālo pasākuma norises vietu izvēlēta vēsturiskā Budbergas Svētā Pāvila luterāņu baznīca Bauskas novadā.

Budbergas baznīcā sestdien pulksten 18.00 notiks svinīgais Baznīcu nakts atklāšanas koncerts ar tradicionālo konfesiju vadītāju dalību. Par tradīciju kļuvusī vienotā atklāšana katru gadu ceļo uz citu Latvijas dievnamu, un šogad tā pirmo reizi viesosies Brunavas pagasta Budbergā. Pasākuma namatēvs būs Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) mācītājs Juris Morics. Atklāšanas pasākumu kuplinās Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas un Baldones mūzikas skolu audzēkņu, kā arī koru priekšnesumi. Lai pasākuma svinīgajam brīdim un vakara programmai varētu sekot līdzi ikviens interesents, tiks nodrošināta translācija „Baznīcu nakts” Facebook lapā.

2026. gadā „Baznīcu nakts” norisināsies jau trīspadsmito reizi, pulcējot vismaz 100 dažādu konfesiju dievnamus visā Latvijā. Šī gada temats būs: “Pats miera Dievs lai dod jums mieru visur un visā!” (2. Tesaloniķiešiem 3:16). Līdztekus vakara pasākumiem 16. maijā norisināsies arī „Atvērto baznīcu diena”. No pulksten 12.00 draudzes aicinātas turēt savus dievnamus atvērtus viesiem – ekskursijām, apskatei un klusām pārdomām.

Pilns Baznīcu nakts dalībnieku saraksts un pasākumu karte pieejama tīmekļvietnē baznicunakts.lv

