Ceturtdiena, 6. novembris, 2025 14:01

Beidzot katoļu baznīca pauž savu viedokli, bet ...kāds tas ir?

Viktorija Slavinska-Kostigova
Beidzot katoļu baznīca pauž savu viedokli, bet ...kāds tas ir?
Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, attēls no personīgā arhīva
Nokaitētajā un sabiedrību šķeļošajā jautājumā par Stambulas konvencijas "būt" vai "nebūt" Latvijas likumdošanā, savu viedokli paudis Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Kā norāda vairāki sociālā tīkla Facebook komentāji - tā arī arhibīskapa vēstījumā nenolasa, vai katoļu baznīcas galva ir pret vai tomēr atbalstošs strīdīgajai konvencijai. Garīgais līderis aicina ikvienu šovakar, laikā, kad notiks Doma laukumā ieplānotā protesta akcija konvencijas spēkā palikšanai Latvijā, iesaistīties kopīgā lūgšanā.

"Pulksten 19.00 varam to darīt vietā, kur atrodamies – baznīcā, kopienā, savās mājās. Diemžēl, šobrīd mūsu sabiedrību ir sašķēlis jautājums par Latvijas dalību Stambulas konvencijā, tās ietekmi uz mūsu likumiem un vērtībām. Tādēļ mums ir vajadzīgs lūgt Svētā Gara gaismu, lai iemantotu gudrību un mieru, un pieņemtu izsvērtus lēmumus.

Varam to darīt šādiem vai līdzīgiem vārdiem, bet galvenais no sirds:
Mēs lūdzam Tevi, Kungs, dod mūsu vadītājiem gudrību,
lai viņi pieņem lēmumus, kas vairo taisnību, mieru un aizsardzību visiem cilvēkiem – īpaši tiem, kuri cieš no vardarbības un netaisnības.
Lai mūsu valsts likumi atspoguļo Tavu patiesību un Tavu mīlestību un mūsu tauta iemieso šīs vērtības dzīvē.
Dod, Kungs, lai mūsu tautu apvieno patiesība un mīlestība, nevis šķeļ bailes un naids. Lai mūsu zeme ir droša, taisnīga un balstīta uz stiprās klints, kas ir tavs Likums, iemiesots dzīvē.
Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen."

Šo Z.Stankeviča ierakstu sociālajā medijā steidz komentēt lasītāji.

"Beidzot katoļu baznīca pauž savu viedokli. Stambulas konvencija ir pretrunā ar Latvijas Satversmi. Tā ir pret ģimeniskām, kristīgām vērtībām. Tikai derēja šajā rakstā ierakstīt ļoti konkrēti,ka katoļu baznīca ir PRET Stambulas konvenciju. Citādi var pārprast," tā soctīklu lietotāja U. Valaine.

Arī E. Vaitaite norāda, ka "Īsti nevar saprast Katoļu baznīca ir PAR vai PRET Stambulas konvenciju. Tā kā Stambulas konvencija ir pret tradīcijām, reliģijām un ietver sevī vairāk kā divas dzimtes, tad baznīcai vajadzētu būt pret. Lasot šo ierakstu īsti tas nav saprotams. Vai katoļu baznīca saglabās Bībeli nemainītu un iestāsies PRET Stambulas konvenciju?"

B.Surgofte saka, ka pēc šī ieraksta saprotot, ka arhibīskapa nostāja ir "par - mīlestību, saticību, politiķu gudrību lēmumus pieņemot. Pret - sašķeltību, naidu, vardarbību neatkarīgi no jebkuras konvencijas. Šādi izprotu katoļu baznīcas un ekumēnisko nostāju Latvijā. Tāda ir arī mana nostāja."

Savukārt, I.Krodere komentē, ka "Par atbilstību Satversmei lemj Satversmes tiesa nevis baznīca. Un tā šo jautājumu ir izlēmusi jau 2021.gadā. Latvija ir sekulāra valsts."

