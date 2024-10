Bērniem dārgākais ir uzmanība un laiks no vecākiem

I.Jēkabsons "Ogrenet" stāsta, ka doktora R.Melheima aprakstītie pieci ticības soļi – “dalies, lasi, runā, lūdz un svētī” ir viens no labākajiem veidiem, kā iesākt un attīstīt vērtīgo kopā būšanu ģimenē ar bērniem tiem vecākiem, kuri vēlas uzturēt kristīgo audzināšanu. “Katrs sapņo būt par labu vecāku, vecāki vēlas būt par labu tēti un mammu saviem bērniem. Šī metode patiešām strādā un tai ir augļi,” I.Jēkabsons atklāj, ka pats ģimenē ar bērniem šādi vakaros laiku pavada jau kopš 2017. gada. “Bērni pat nezina, ka var citādi. Esmu dzirdējis arī no citiem, ja tas bērnam no mazām dienām ierādīts, viņam tas kļūst pašsaprotami. Ir svētīgi, ja bērni var izaugt ar pieredzi, ka vakaros var sanākt kopā ar vecākiem, samīļot viens otru, lūgt un svētīt. Bērni dabū dārgāko – uzmanību un laiku no vecākiem. Šādās kopā būšanas reizēs ģimenēs atklājas tie noslēpumi, kas ir bērnos, bet kas citādāk pat neatveras. Bērniem nepieciešama pozitīva vide, kur atvērties.”

Ādažu ev.lut. draudzes mācītājs turpina skaidrot, ka arī Svētdienas skolas nozarei darbā ar bērniem vienmēr fokusā ir bijuši trīs uzdevumi - veidot palīgmateriālus, izglītot skolotājus un veicināt darbu ar ģimenēm. Tas ietverot sevī arī ideju piedāvājumu ģimenēm, kā pievērst lielāku uzmanību attiecībām un kristīgajai audzināšanai mājās. “Pirms vairākiem gadiem sapratu, ka šī piecu soļu metode bija kā puzlesgabali, kas līdz tam pietrūka. Mēs ieraudzījām, cik tā labi iederas vienā no mūsu šiem mērķiem par kristīgās audzināšanas mājās veicināšanu. Autors Melheims mums visiem atgādina, ka gan Bībelē, gan mazajā katehismā, gan draudzē un Jaunās Derības laika pirmdraudzē tā saucamā bērna garīgā audzināšana, pirmkārt, ir vecāku rokās. Mēs ar laiku baznīcās esam attīstījuši dažādas kalpošanas, bet principā tas ir vecāku aicinājums. Vecāku vietā to nevar izdarīt ne mācītājs, ne skolotājs, ne kāds cits. Kad Ričs Melheims turējis rokā savu jaundzimušo dēlu, viņš uz jautājumu, ko varētu dāvināt savam bērnam, teica, ka dāvinās savu kopīgo laiku un laiku ar Dievu.”

Plānotā konference sniegs iespēju interesentiem iepazīties ar piecu soļu metodes un grāmatas “Dievs pidžamā” autoru, dzirdēt viņa apkopotos pētījumus no dažādām zinātnēm, kā arī saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

“Konference mudinās domāt par to, cik svarīgi ir, ja ģimenē notiek dalīšanās sarunās starp vecākiem un bērniem, ja notiek aizlūgšanas vienam par otru un lektors parādīs veidu, kā to ieviest tiem vecākiem, kuri būs atvērti. Mērķauditorija konferencei nav akadēmiskā vide un teorētiķi, bet praktiķi – garīdznieki, skolotāji un īpaši vecāki, jo tieši vecākiem jāuzņemas atbildība par to, kas vakaros notiek viņu mājās,” tā I.Jēkabsons.

Papildus informācija - konference notiks sestdien, 19. oktobrī (2024) Rīgā, Mārstaļu ielā 10, Lutera Akadēmijas lielajā zālē.

Konferenci vadīs dr. Ričš Melheims, pazīstams kā grāmatas "Dievs pidžamā" autors, mācītājs, neiroizglītības speciālists, pirmsskolas dizaineris, karikatūrists, komiķis un futūrists.



Konferences lekciju tēmas:

1. Ģimenes saskarsme ticībā - FAITH5 (ticības pieci soļi – DALIES, LASI, RUNĀ, LŪDZ, SVĒTĪ)

2. Starppaaudžu attiecību vērtība un svētības,

3. Neirozinātnē un mākslā balstīta mācīšanās - "Rich Learning"

4. Kā to visu praktiski ieviest - ģimenē, draudzē, grupā?

- Pēc konferences sadraudzība, neformālas sarunas un mūzika LELB Jauniešu centra telpās.

