Pēterupes evaņģēliski luteriskā draudze aicina bērnus vasarā pavadīt laiku sadraudzībā ar Dievu un vienam ar otru! Pavadīsim laiku dziesmās, lūgšanās, spēlēs, sarunās un citās aktivitātēs.

Tiks runāts par kādu īpašu mājokli, kurā Dievs vēlas dzīvot. Par kādu? To jūs uzzināsiet, apmeklējot Bērnu Bībeles nedēļu. Nodarbības notiks katru dienu no 10. – 14. jūlijam, Mācītājmuižā no plkst.10.00-14.00. Šogad jaunākiem bērniem, kuriem ir jāsagaida vecāki, tiek piedāvāta arī pēcpusdienas grupa no plkst.14.00-18.00.