Bērs Grilss atklāj savas kristīgās ticības aizsākumus

Laikraksta The New York Times nesen publicētajā rakstā slavenā TV personība, 50 gadus vecais piedzīvojumu meklētājs un izdzīvotājs Bērs Grilss atklāja, kā pusaudža gados aizsākās viņa ticības ceļš. Viņš dalījās pieredzē par to, kā kristīgā ticība būtiski ietekmējusi viņa dzīvi, un pauda vēlmi iedrošināt arī citus pievērsties Kristum.