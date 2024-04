Betlēmes miera gaisma iedegas Ogres novada pašvaldības domē

Arī Ogres novada domē šīs gaismas nodošana ir kļuvusi par tradīciju, un 21. decembrī domes deputāts, Ogresgala 5. skautu un gaidu vienības priekšnieks Jānis Iklāvs aicināja deputātus miera gaismu no Betlēmes nodot cits citam. Iededzot svecīti, J. Iklāvs vēlēja sev un citiem mazāk čīkstēt, aicināja būtu stipriem un situācijās, kad ir nepieciešama palīdzība, rīkoties, jo tikai ar darbiem, ar konkrētu rīcību sabiedrību var padarīt labāku.



Saņemot Betlēmes gaismiņu un nododot to tālāk, katrs deputāts pateicās saviem kolēģiem, pašvaldības darbiniekiem, novada iedzīvotājiem par paveikto šajā gadā un vēlēja veiksmīgu darbu turpmāk. Deputāti vēlēja sekmīgu attīstību savam novadam, savai valstij, kā arī vēlēja izturību un uzvaru Ukrainas tautai tās cīņā ar iebrucēju.



Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, saņemot Betlēmes gaišo liesmiņu, pateicās ikvienam novada iedzīvotājam, katram domes deputātam un pašvaldības darbiniekam par ieguldījumu kopējā darbā. Priekšsēdētājs vēlēja iedzīvotājiem, lai viņus priecē viņu bērni un mazbērni – paaudze, kas veidos Latvijas nākotni. E. Helmanis vēlēja katrai valstij rūpēties par tās attīstību, nevis iekarot citas valstis, kā to dara mūsu austrumu kaimiņvalsts. Priekšsēdētājs pauda cerību, ka nākamais gads ienesīs skaidrību ģeopolitiskajā situācijā, ka Ukraina uzvarēs un agresorvalsts impēriskās tieksmes tiks sagrautas.



Katra domes deputāta teikto, no rokas rokā nododot svecīti ar miera gaismu no Betlēmes, var noklausīties pievienotajā video.