Sestdiena, 13.06.2026 18:24
Ainārs, Uva, Zigfrīds
Sestdiena, 13.06.2026 18:24
Ainārs, Uva, Zigfrīds
Sestdiena, 13. jūnijs, 2026 16:21

Bībele tagad pilnībā pieejama 800 valodās

Latvijas Kristīgais radio
Bībele tagad pilnībā pieejama 800 valodās
Foto: pexels.com
Sestdiena, 13. jūnijs, 2026 16:21

Bībele tagad pilnībā pieejama 800 valodās

Latvijas Kristīgais radio

Starptautiskā organizācija Wycliffe Bible Translators paziņojusi, ka pabeigts pilns Bībeles tulkojums jau 800. pasaules valodā.

Organizācija nosaukta 14. gadsimta angļu teologa un Bībeles tulkotāja Džona Vaiklifa (John Wycliffe) vārdā, kurš bija viens no pirmajiem, kas Bībeli pārtulkoja angļu valodā.

Vēsturiskie dati rāda strauju izaugsmi - līdz 19. gadsimta sākumam Bībele bija pilnībā iztulkota tikai aptuveni 50 valodās. 20. Gadsimta vidū Bībele bija pieejam 200 valodās, bet 1998. gadā Bībele bija jau iztulkota 400 valodās Organizācija norāda, ka Bībeles tulkošanas darbs pēdējās desmitgadēs piedzīvojis strauju izaugsmi un šodien šis skaits sasniedzis 800.

Pēdējo piecu gadu laikā vēl aptuveni pusmiljards cilvēku ieguvuši iespēju lasīt Dieva Vārdu savā dzimtajā valodā. Tomēr tulkošanas organizācija norāda, ka izaicinājumi saglabājas. Pasaulē joprojām ir ap 6600 valodu, kurās nav pieejams pilns Bībeles tulkojums. Tas nozīmē, ka aptuveni pusotrs miljards cilvēku vēl aizvien nevar lasīt visu Bībeli savā dzimtajā valodā.

Organizācijas pārstāviji arī norāda - Ja nākotnē saglabātos pašreizējais temps — 400 valodas katrus nākošos 28 gadus —, projekta pabeigšanai joprojām būtu nepieciešami gandrīz pieci gadsimti, taču, ja pašreizējais eksponenciālais pieaugums turpināsies, šo laiku varētu ievērojami saīsināt.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?