Organizācija nosaukta 14. gadsimta angļu teologa un Bībeles tulkotāja Džona Vaiklifa (John Wycliffe) vārdā, kurš bija viens no pirmajiem, kas Bībeli pārtulkoja angļu valodā.
Vēsturiskie dati rāda strauju izaugsmi - līdz 19. gadsimta sākumam Bībele bija pilnībā iztulkota tikai aptuveni 50 valodās. 20. Gadsimta vidū Bībele bija pieejam 200 valodās, bet 1998. gadā Bībele bija jau iztulkota 400 valodās Organizācija norāda, ka Bībeles tulkošanas darbs pēdējās desmitgadēs piedzīvojis strauju izaugsmi un šodien šis skaits sasniedzis 800.
Pēdējo piecu gadu laikā vēl aptuveni pusmiljards cilvēku ieguvuši iespēju lasīt Dieva Vārdu savā dzimtajā valodā. Tomēr tulkošanas organizācija norāda, ka izaicinājumi saglabājas. Pasaulē joprojām ir ap 6600 valodu, kurās nav pieejams pilns Bībeles tulkojums. Tas nozīmē, ka aptuveni pusotrs miljards cilvēku vēl aizvien nevar lasīt visu Bībeli savā dzimtajā valodā.
Organizācijas pārstāviji arī norāda - Ja nākotnē saglabātos pašreizējais temps — 400 valodas katrus nākošos 28 gadus —, projekta pabeigšanai joprojām būtu nepieciešami gandrīz pieci gadsimti, taču, ja pašreizējais eksponenciālais pieaugums turpināsies, šo laiku varētu ievērojami saīsināt.