Circana BookScan dati, kuri atspoguļo aptuveni 85% no ASV grāmatu pārdošanas statistikas arī atklāja, ka Bībeļu pārdošanas apjoms vienā mēnesī – septembrī – pieauga par 36 procentiem pēc tam, kad sabiedrībā tika plaši apspriesti virkne vardarbības gadījumu ASV, tostarp skolas apšaudes Minesotas štatā, vilciena pasažiera nogalināšana Ziemeļkarolīnas štatā un Čārlija Kērka slepkavība.
Bībeles pārdošanas apjoma pieaugums 2025. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu atspoguļo līdzīgu statistiku, kad Circana BookScan ziņoja, ka Bībeles pārdošanas apjoms 2024. gada pirmajos 10 mēnešos pieaudzis par 22 procentiem, kas toreiz arī ievērojami pārsniedza vispārējo grāmatu pārdošanas apjomu.
Arī citi dati liecina par garīgu pārmaiņu kultūrā. Kristīgās pētījumu organzācijas Barna aprīlī veiktajā aptaujā tika konstatēts, ka 66 % pieaugušo ASV atzina, ka viņi ir uzņēmušies personīgas nodošanās lēmumu saistībā ar Jēzu, kas joprojām ir svarīgs viņu dzīvē. Šis skaitlis ir par 12 procentpunktiem augstāks nekā 2021. gadā.