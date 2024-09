Bībeles skola “Dzīvības avots” klātienē un attālināti

“Dzīvības avots” savu darbību atsāka 2022. gadā pēc vairāku gadu pārtraukuma, kad tika secināts, ka daudzi kalpo savās draudzēs, taču to nedara, vai pat nav sagatavoti to darīt, ārpus draudzes telpām. Bībeles skolas pamatā un centrā ir Mateja evaņģēlijā teiktais – “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz”. Līdz ar to Bībeles skolas mērķis ir apbruņot, sagatavot, iedvesmot, palīdzēt un stiprināt draudzes, sagatavojot ietekmīgus kalpotājus. Mācības notiks vienu reizi mēnesī. Klātienē tās iespējams apmeklēt Jelgavā, taču skola darbosies arī tiešsaistē un būs pieejami lekciju ieraksti.

Apmācības notiks latviešu un krievu valodā deviņus mēnešus. Mācību programmu pasniegs mācītāji Rufus Adžiboije, Agris Ozolinkevičs, Aleksejs Galperns un Daniels Pedraza. Plašāka informācija tīmekļvietnē – centrsdzivibasavots.lv.