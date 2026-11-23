Arī ārvalstu mediji informē, ka sestdien, 21. novembrī, Nungwi, vienā no Zanzibāras iecienītākajiem pludmales galamērķiem, izcēlās plašs ugunsgrēks. Tas skarā sešas viesnīcas un desmitiem veikalu, tostarp jaunu viesnīcu centrālajā pludmalē, kas darbojās tikai piecus mēnešus. Zanzibāras tūrisma ministre Nasra Nasora Omara norādīja, ka uguns sākusies kādas viesnīcas maiznīcas krāsnī un pēc tam pārmetusies uz blakus ēkām ar salmu jumtiem. Seši tūristu hoteļi ir pilnībā iznīcināti. Varas iestādes ziņoja, ka informācijas par bojāgājušajiem vai ievainotajiem nav, bet tūristi tika evakuēti.
Diendusa, kas beidzās ar sprādzieniem
Tropu pēcpusdiena sākās mierīgi. „Aizgāju pagulēt diendusu, tad pēkšņi - sprādzieni. Bija sākušas degt apkārtējās viesnīcas, un mums ātri ir jāizvācas no savas,” reportāžas veidā stāsta Dace. Zvirgzdiņu ģimene steidzīgi sakrāmēja koferus un devās uz pludmali. „Ko tālāk, nezinām, bet šobrīd – evakuācija!”
Dace neslēpj, ka bail bijis. „Domāju, nedaudz padzeršos ūdeni, paceļu glāzi – un rokas trīc. Iekšējs stress ir, jo šī ir sala, tepat visur ir salmu jumti. Kur tev jāskrien, cik tālu jāskrien?”
Daces video var redzēt gan latviešu ģimeni, gan citus tūristus, kas sapulcējušies tuvāk pludmalei. „Redzēsim, kas notiek un uz kuru pusi jāskrien!” Viesnīcu darbinieki visu inventāru liek baseinos ūdenī, jo ja uguns atnāk līdz šejienei, tas būs vienīgais veids, kā kaut ko izglābt. Vietējie pie sava hoteļa jau sagatavojuši šļūtenes.
„Pats bīstamākais ir šie salmu jumti – kad tie sāk degt, tu vairs neko nevari paspēt,” stāsta Dace. Ģimene kopā ar citiem virzās kādus 500 metrus pret vēju uz centrālo laukumu, un visā šajā posmā visas viesnīcas ir evakuētas. „Ceram, ka naktī vēl te gulēsim…”
Ceļā viņi satiek pāri, kura stāsts ir vēl skarbāks – brīdī, kad viņu viesnīcā viss uzsprāga, abi atradās baseinā un savas mantas no istabas izņemt vairs nepaspēja. Kur vēl nesen stāvēja hoteļi, tagad nav nekā. „Vesels kvartāls ir nodedzis,” saka Dace.
Fotokolāža: OgreNet (Ekrānšāviņi no D. Zvirgzdiņas FB video)
Spaiņi rokās un liktenīgais vējš
Arī Daces vīrs īsi komentē apkārtējo uzvedību šajā nelaimē. „Kad izcēlās ugunsgrēks, novēroju, ka uzreiz visi cilvēki steidzās viens otram palīgā. Izskatās, ka īstu ugunsdzēsēju te sākumā nemaz nebija, bet cilvēki paši savām rokām nesa spaiņus un kannas un mēģināja dzēst.” Viss liecina par sprādzienu – bijuši divi vai trīs spēcīgi sprādzieni, un kādas ēkas ir sabrukušas. Tikai vēlāk notikuma vietā ierodas arī vietējie ugunsdzēsēji. „Labi, ka viņi te arī eksistē,” viņš piebilst.
Latviešu ģimene spriež, ka noteicošais bijis vēja virziens. „Ja vējš ietu uz otru pusi, visi šie salmu jumti, ko vēl redzam, būtu nodeguši,” saka Dace. Par laimi, tas pūta jūras virzienā, nevis uz viņu viesnīcas pusi.
Vakarā liesmas ir norimušas un tālāk nav izplatījušās. „Visi palēnām atgriežas, arī mēs,” savu stāstījumu noslēdz Dace, kad ģimene ar koferiem atkal soļo uz savu īrēto viesnīcu. Aiz muguras paliek nodegušais kvartāls.
Daces Zvirgzdiņas Facebook video: