Sestdiena, 7. februāris, 2026 13:10

Bīskapi tiekas Kenijā, lai “cīnītos pret netaisnību”

Latvijas Kristīgais radio
Bīskapi tiekas Kenijā, lai “cīnītos pret netaisnību”
Publicitātes foto no premierchristian.news
Nesen bīskapi no četrām valstīm ir sapulcējušies Nairobi, Kenijā, uz to, ko organizatori raksturo kā novatorisku starptautisku baznīcas sanāksmi, kas koncentrējas uz ticību, taisnīgumu un globālo partnerību.

Pirms vizītes Blekbērnas bīskaps Filips Norts sacīja, ka sanāksme pulcēja baznīcu vadītājus no “ļoti atšķirīgiem kontekstiem – dažus iezīmē piespiedu pārvietošana un vajāšanas –, bet mēs esam viens Kristū”.

Nedēļu ilgajā sanāksmē piedalījās Livolo diecēzes bīskaps Džozefs Aba no Dienvidsudānas, Brīvās valsts bīskaps Dintoe Letloenjane no Dienvidāfrikas un Multānas bīskaps Leo Pols no Pakistānas.

Tiek uzskatīts, ka šis pasākums, ko organizē “Christian Aid”, ir pirmais šāda veida pasākums. Tā mērķis ir ne tikai stiprināt saites ar Lankašīru, bet arī veicināt ilgtermiņa sadarbību starp partnerdiecēzēm. Bīskapi ceļoja no krasi kontrastējošām realitātēm, tostarp Livolo diecēzes, kur kopienas dzīvo trimdā notiekošo konfliktu dēļ, un Multānas diecēzes, kur kristieši bieži saskaras ar vajāšanām.

