Pirms vizītes Blekbērnas bīskaps Filips Norts sacīja, ka sanāksme pulcēja baznīcu vadītājus no “ļoti atšķirīgiem kontekstiem – dažus iezīmē piespiedu pārvietošana un vajāšanas –, bet mēs esam viens Kristū”.
Nedēļu ilgajā sanāksmē piedalījās Livolo diecēzes bīskaps Džozefs Aba no Dienvidsudānas, Brīvās valsts bīskaps Dintoe Letloenjane no Dienvidāfrikas un Multānas bīskaps Leo Pols no Pakistānas.
Tiek uzskatīts, ka šis pasākums, ko organizē “Christian Aid”, ir pirmais šāda veida pasākums. Tā mērķis ir ne tikai stiprināt saites ar Lankašīru, bet arī veicināt ilgtermiņa sadarbību starp partnerdiecēzēm. Bīskapi ceļoja no krasi kontrastējošām realitātēm, tostarp Livolo diecēzes, kur kopienas dzīvo trimdā notiekošo konfliktu dēļ, un Multānas diecēzes, kur kristieši bieži saskaras ar vajāšanām.