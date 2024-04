Bīskaps Modris Ozolinkevičs par tēva nozīmi bērnu dzīvē

Kad domājam par vecāku ietekmi uz bērniem, visbiežāk to attiecinām uz laiku, kamēr atvases vēl ir mazas. Tomēr jāteic, ka vecāku nozīme ar gadiem nebūt nemazinās, mainās tikai attiecību veids. Kad bērni ir mazi, tas ir tāds viņu veidošanas, formēšanas laiks, “drīkst, nedrīkst” posms, bet, viņiem pieaugot, vecāki kļūst par tādiem kā vērotājiem – “esi blakus un vēro”, akcentē bīskaps. Modris Ozolinkevičs arī saka, ka domājot par tēvu, pirmais, kas uzreiz nāk prātā – drošība, pamats, aizmugure. Dievs ir radījis vīrieti tādā veidā un tas bērniem ir vajadzīgs. Modris to ir piedzīvojis savā dzīvē, – tēvs šo sajūtu vienmēr ir radījis – te viņš ir, stabils un pamatīgs. Un to viņš arī devis saviem bērniem.

Tāpat būtiska ir tuvība. Tēvam ir jābūt ar bērniem, un ne jau no brīža, kad “kopā lietas darīt”, bet no piedzimšanas brīža. Bīskaps atgādina svarīgu patiesību – ja tēvs nebūs ar bērniem, kad viņi ir mazi, pastāv liels risks, ka tad, kad viņi izaugs, bērni negribēs būt kopā ar viņu. Var mehāniski darīt kādas lietas, aizvest, atnest, sagādāt, bet tā vēl nav tuvība. Tuvība ar bērniem tas ir kaut kas daudz dziļāks, tie nav darbi, tās ir attiecības. Būt klātesošam, būt pieejamam bērniem – tas ir svarīgi, uzsver bīskaps.

Kad bērni pieaug, tad vecākiem jāatceras, ka viņiem tagad būs jāveido savas personīgās attiecības ar Dievu. Ja nereti, kamēr viņi ir mazi, viņi seko vecāku ticībai, tad pienāk laiks, kad viņiem pašiem par to jāizšķiras. Un tad paliek uzdevums – lūgt, lai bērniem “mūsu tēvu Dievs”, kļūst par “mans Dievs”. Kā Bībelē varam lasīt, kad Īzāks, piemēram, atsaucās uz “Ābrahāma Dievu” līdz savai personīgajai atklāsmei. Bīskaps vēl arī atgādina – vislabākais, ko tēvs var darīt bērnu labā, ir mīlēt viņu mammu. Tēva diena Latvijā tiek svinēta septembra otrajā svētdienā – šogad – 10. septembrī.

Modris Ozolinkevičs ir Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps un mācītājs. Kopā ar vīru gan dzīvē, gan kalpošanā jau kopš 1991. gada ir Modra dzīvesbiedre Baiba. Viņiem ir pieci dēli – Daniels, Edijs, Kristians, Marts un Sebastians, un divas meitiņas – Dominika un Patrīcija.