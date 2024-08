Ceļā uz Aglonu dosies pirmie svētceļnieki

Vairākas Rīgas draudzes ir izvēlējušās svētceļniekiem piedāvāt īsāku ceļu, vispirms ar kādu no transporta līdzekļiem nokļūstot tuvāk Aglonai, no kurienes tālāk tiks mērots ceļš kājām. Tā 5.augustā no Līksnas svētceļojumā dosies Rīgas Svētā Alberta draudzes svētceļnieki, bet Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudze ceļu uz Aglonu sāks Sarkaņos 7.augustā. Svētā Franciska draudze 9.augustā ceļā dosies no Eglaines. Savukārt Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudze kopā ar Rīgas Katoļu ģimnāziju dosies uz Cirmu, no kurienes izies 8.augustā.

Ģimenēm draudzīgu svētceļojumu piedāvās apvienība "Laulāto tikšanās". Tajā parasti piedalās arī mazi bērni, tāpēc svētceļojuma laikā tiek mērots mazāk kilometru, kā arī pats svētceļojums ir īsāks. Svētceļojums Arendolē sāksies 11.augustā un ienākšana Aglonā paredzēta 13.augustā.

Vairāki svētceļnieki uz Aglonu kājām dosies no Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzēm, kā arī Jelgavas diecēzes draudzēm.

Svētceļnieki un ticīgie Aglonā tiks gaidīti jau no 11.augusta, taču, lielākoties svētceļnieku grupas svētvietu sasniegs 12.-14.augustā.

11.augustā Aglonas bazilikā paredzēta slimniekiem veltīta diena, 12.augustā - ģimenēm veltīta diena, 13.augustā - mieram veltīta diena, bet 14.augustā - Svētā Meinarda, bīskapa un Latvijas otrā aizbildņa piemiņas diena, liecina informācija Aglonas bazilikas mājaslapā.

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks 15.augustā.