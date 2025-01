Četras lietas, par kurām īpaši jālūdz kristīgajai baznīcai 2025. gadā

Visi bijām aculiecinieki, kā visa pasaule, īpaši, protams ASV pilsoņiem 2024. gadā dzīvoja līdzi notikušajām prezidenta vēlēšanām. Arī tik intensīvā un izšķirošā laikā ticīgie nedrīkst pazaudēt savu fokusu uz Evaņģēlija izplatīšanu, sabiedrības uzrunāšanu un Dieva balss dzirdēšanu - par to Dž. Bambruks dalās savās prioritārajās lūgšanu vajadzībās.

1. Lai ticīgie atpazītu, kuri "gani ir pārdošanā"

Ja kāds pirms gadsimta Bībelei ticīgs kristietis pēkšņi tiktu pārcelts uz mūsu laikmetu un atklātu, ka mūsdienu baznīcas vadītāji atbalsta viendzimuma civillaulības, politiķus, kuri iestājās par bērnu abortēšanu līdz pat dzimšanas brīdim un atbalsta nāciju norietu ar masveida imigrāciju, un lielāko daļu sava laika pavada, lai uzbruktu ticīgajiem, kuri iebilst pret šādām nostādnēm, viņi būtu domājuši, ka ir liecinieki laikmeta beigām, kur velnam iedota rīcības brīvība. Viņi secinātu, ka Rietumi ir pakļauti Dieva tiesai.

Kā rakstniece Megana Bašema prasmīgi izklāstīja savā grāmatā “Gani pārdošanai”, ir acīmredzams, ka baznīca kopumā sabrūk, jo tās vadītāji ir nopietni apdraudēti. Ir nepieciešams, lai ticīgie, tās pašas aitas, pamostos un redzētu, ka gani tās ir veduši nevis zaļās ganībās un pie klusiem ūdeņiem, bet tieši uz bīstamas kraujas malu.

Daudzām lielākajām Rietumu baznīcu kalpošanām diemžēl jāzaudē uzticamība draudzes un lielu masu vidū, pieprasot, lai to vadītāji staigā godprātīgi, pārliecībā un tiecoties pēc patiesības. Šis noteikti būs galvenais lūgšanas punkts 2025. gadā.

2. Lai pieaugtu drosme

Daži ir atzīmējuši, ka dažas kultūras cīņas, kas pēc definīcijas galvenokārt ir teoloģiskās cīņas, faktiski tiek uzvarētas. Piemēram, vēl pirms dažiem gadiem neaizskarama tika nodēvēta transpersonu tēma, bet tagad - Donalda Trampa milzīgā uzvara vēlēšanās liecina par to, ka tad, kad kristieši cīnās, ir iespējams uzvarēt. Kā arī to, ka apkārtējā pasaule kļūst mazliet nogurusi no ārprāta apkārt.

Drosme ir lipīga, un, redzot, ka cīņas ir uzvaramas, tas mudina cilvēkus patiešām tām pievienoties. Lai gan, protams, ir labi pamanīt, kurš turējās stingri, kad tas nebija populāri un kad cīņa izskatījās neiespējama. Jāsveic arī tie, kuriem ir bijis vajadzīgs ilgāks laiks, lai beidzot atvērtu muti pēc gadiem ilgas klusēšanas. It īpaši, ja tas līdzinās kaut nedaudz grēku nožēlošanai par lēno rīcību.

Tāpēc manā lūgšanu prioritāšu sarakstā ir ļoti svarīgi, lai Baznīca atgūtu drosmi kopumā, un nevis visu laiku sūdzētos.

3. Par aizsardzību no pārspīlētas / pārmērīgas reaģēšanas

Nevēloties iedziļināties visās pašreizējās debatēs, kas pārņem reformātu pasauli ar tādiem puišiem kā Canon Press, Apologia Studios un Džeimss Vaits no vienas puses un Džoelu Vebonu, Ogdena komandu un Stīvenu Volfu no otras. Man nešķiet, ka kāda no pusēm būtu sevi “apklājusi godībā” un arī, ka mūsu auditorijai šie strīdi liktos interesanti.

Lai gan pēdējā grupa ir bijusi pakļauta apmelojumiem. Es lasu, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko šobrīd saskaras Baznīca, ir definēt, kas ir pieņemams spektra konservatīvajā pusē. Lai gan tādi vārdi kā rasists un antisemīts bieži tiek mētāti kā lamuvārdi, lai pārtrauktu sarunu, tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu uzmanīties no tā. Tādu video klipu kopīgošana, kuros tiek slavināta nacistiskā Vācija un reāls antisemītisks saturs, ir grēcīga rīcība. Un es saprotu, ka daži no šiem attēliem tika ievietoti tur kopā ar veselīgāku saturu un tos bija viegli palaist garām.

Baznīca ir jābrīdina par šādu ekstrēmismu, tas nav jāignorē vai jāatstāj bez komentāriem.

Saprotams, ja jums atkārtoti melo, jūs sākat visu apšaubīt. Tad dažas tēmas var netaisnīgi tikt uzskatītas par aizliegtām. Mēs esam aicināti nolikt “apsargus savām mutēm”, un būs nepieciešama gudrība, lai reaģētu uz laikmeta garu, nepakļaujoties citam garam, kas nav Dieva Gars. Lūk, arī par šo es aizlūgšu vairāk 2025. gadā.

4. Par koncentrēšanos uz veicamo uzdevumu

Visbeidzot, es domāju, ka mums vajadzētu lūgt, lai mēs atkal pievērstos tam, kas patiesībā ir mūsu priekšā. 2024. gads, kas bija vēlēšanu gads ASV, bija reizē gads, kurā nesamērīgi daudz uzmanības tika veltīts politikai. Tomēr mums ir jāceļ arī baznīcas, jāaudzina bērni, jāstiprina laulības, jāstrādā pie draudzības, jālasa grāmatas, jāuzsāk bizness, jārada idejas, jāiemanto dvēseles, jālūdz, jāvada dievkalpojumi un tajos noteikti koncentrēties uz jaunāko Baltā nama paziņojumu presei.

Lai gan Dieva Valstība ietekmē politisko sfēru, pati Valstība ir daudz plašāka. Iespējams, ka daudziem cilvēkiem jūsu dzīvē šobrīd nav vajadzīgas smalkākās kristīgās politiskās teorijas vai tūkstošgades koncepta izpratne, bet daudziem atkal ir jāatgādina Evaņģēlijs. Cilvēkiem nepieciešams atkal uzzināt par svētdarīšanu, Dieva būtību. Lūk, tam ir jāpievērš lielāka uzmanība, lai mēs katrs būtu gudri šajā jaunajā gadā, lai pārdomātu savas prioritātes un redzētu, kurās Dievs mūs vada un uztic Savu misiju.