Kultūras ministrija informēja, ka atbilstoši Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumam Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei no valsts budžeta 2025. gadā piešķīra 500 000 eiro, par kuru atbalstīts 21 pieteikums finansējuma saņemšanai. Kopumā programmā saņemti 92 pieteikumi par 7,05 miljoniem eiro. Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā 2025. gada konkursā tika izvērtēts 131 pieteikums par kopējo summu 1,9 miljoni eiro. Konkursu rezultātā 535 000 eiro piešķīra 48 objektu konservācijas vai restaurācijas darbiem.
Trešdiena, 24. decembris, 2025 14:59
Četru sakrālo celtņu glābšanas darbiem novirza 1 miljonu eiro
Valdība lēmusi, ka četrām baznīcām – divām Rīgā, kā arī pa vienai Popē un Daugavpilī – novirzīs 1 045 000 eiro saistībā ar neatliekamiem darbiem sakrālajos objektos. Kultūras ministrija pieprasījusi finansējumu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.