Ceturtdiena, 21.05.2026 09:39
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Ceturtdiena, 21.05.2026 09:39
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Ceturtdiena, 21. maijs, 2026 09:03

“Cilvēka cieņa un vērtība nav atkarīga no veselības”: Kristīgo Mediķu biedrības konferencē runā par garīgo veselību

OgreNet / KMB
“Cilvēka cieņa un vērtība nav atkarīga no veselības”: Kristīgo Mediķu biedrības konferencē runā par garīgo veselību
Foto - Kate Gāliņa
Ceturtdiena, 21. maijs, 2026 09:03

“Cilvēka cieņa un vērtība nav atkarīga no veselības”: Kristīgo Mediķu biedrības konferencē runā par garīgo veselību

OgreNet / KMB

Sestdien, 16. maijā, Rīgā notika Kristīgo Mediķu biedrības rīkotā konference par garīgo veselību. Tā pulcēja dažādu jomu speciālistus un palīdzēja paskatīties uz cilvēku plašāk un ne tikai caur diagnozēm, simptomiem vai atsevišķām orgānu sistēmām, bet kā uz vienotu veselumu. Konferences galvenā doma bija vienkārša, bet ļoti būtiska - cilvēka garīgo veselību ietekmē gan ķermenis, gan prāts, gan attiecības, gan dzīvesveids, gan garīgā dimensija. Tāpēc arī palīdzībai jābūt daudzpusīgai.

Teologs Toms Priedoliņš atgādināja par katra cilvēka neatņemamo cieņu – arī tad, ja slimības dēļ cilvēks zaudē intelektuālās spējas vai kļūst ļoti ievainojams. Viņš uzsvēra, ka slimību nedrīkst uztvert kā sodu. Slims cilvēks nav “mazāk vērtīgs” cilvēks, un viņa cieņa nav atkarīga no veselības stāvokļa.

Interniste un endokrinoloģijas rezidente Alise Dekante skaidroja, cik cieši endokrīnā sistēma ir saistīta ar cilvēka pašsajūtu un psihisko veselību. Dažkārt hormonāli traucējumi var izskatīties līdzīgi depresijai, trauksmei vai citām psihiskām saslimšanām. Tika runāts gan par smagu hipotireozi, gan Kušinga sindromu, gan citām endokrinoloģiskām saslimšanām, kas var būtiski ietekmēt cilvēka garastāvokli, domāšanu un uzvedību.

Neiroloģe Dace Sarkanābola-Bērziņa pievērsās atmiņas un koncentrēšanās traucējumiem. Viņa runāja par to, cik svarīgi ir saprast, kas slēpjas aiz “kognitīvās miglas” – vai tā saistīta ar pārslodzi, izdegšanu, pēckovida stāvokli vai citiem veselības traucējumiem. Īpaši tika uzsvērts, ka izdegšanu ir svarīgi pamanīt laikus – gan sevī, gan cilvēkos, ar kuriem strādājam.

Uztura speciāliste un pētniece Gita Ignace runāja par uztura, kustības, mikrobioma un insulīna rezistences saistību ar smadzeņu darbību un garīgo veselību. Viņa atgādināja, ka fiziskās aktivitātes nav tikai “sports figūrai” – tās ietekmē arī smadzenes, iekaisuma procesus, enerģiju un emocionālo līdzsvaru. Nozīmīga loma ir arī kvalitatīvam uzturam, īpaši Vidusjūras diētas principiem un ultra-pārstrādātas pārtikas mazināšanai ikdienā.

mceu_84669779711779345154156.jpg

Knferences vadītājs internists, rezidents kardiologs Vladislavs Sokalskis, Foto - Kate Gāliņa

mceu_5853229411779343295995.jpg

Foto - Kate Gāliņa

Psihoterapeite Inese Drēska runāja par darba vides ietekmi uz cilvēka garīgo veselību. Tika skarti tādi jautājumi kā mobings, bosings, hronisks nogurums un empātijas zudums kolektīvā. Kā praktisku rīku viņa ieteica skaidru un cieņpilnu komunikāciju, runājot “es” formā, piemēram: “Man tas nav pieņemami.” Viņa atgādināja, ka cilvēka cieņa nav jānopelna – tā cilvēkam pienākas vienkārši tāpēc, ka viņš ir cilvēks.

Psihiatre Daina Liepiņa iezīmēja, kā garīgās veselības jautājumi atspoguļojas Bībelē, un runāja par garīgajiem resursiem, kas var papildināt medicīnisko palīdzību. Ticība, lūgšana, cerība un kopienas atbalsts nav pretrunā ārstēšanai – tie var kļūt par nozīmīgu atbalstu cilvēka atveseļošanās ceļā.

mceu_44843796921779343362713.jpg

Alise Dekante, interniste- endokrinologs rezedents, Foto - Kate Gāliņa

RAKUS stacionāra “Gaiļezers” Kapelānu dienesta vadītāja Inese Lūse dalījās pieredzē par kapelāna darbu slimnīcā, īpaši intensīvās terapijas nodaļā. Viņas stāstījums spilgti parādīja, cik svarīga ir klātbūtne brīžos, kad cilvēks un viņa tuvinieki piedzīvo lielas bailes, zaudējumu vai bezspēcību. Kapelāns ir daļa no starpdisciplināras komandas – viņš palīdz ne tikai pacientam un tuviniekiem, bet arī ārstniecības personālam sarežģītās situācijās.

Konference atgādināja, ka garīgā veselība nav atrauta no pārējās cilvēka dzīves. Hormoni var ietekmēt psihi. Uzturs un kustība var mazināt iekaisumu un stiprināt smadzeņu darbību. Darba vide var vai nu dziedēt, vai ievainot. Un cilvēcisks, cieņpilns, mīlestības pilns atbalsts reizēm kļūst izšķiroši svarīgs tur, kur ar medicīnas tehnoloģijām vien nepietiek.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?