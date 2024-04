Cīņā ar vientulību jāatgriežas pie Bībeles patiesībām par laulību un baznīcu

ASV vadošais ķirurgs Viveks Mērtijs (Vivek Murthy) šajā nedēļā (2. maijā) nācis klajā ar konsultatīvu ziņojumu uz vairāk nekā 80 lappusēm, kurā vientulība nosaukta par "nenovērtētu sabiedrības veselības krīzi", kas ir "nodarījusi kaitējumu indivīda un sabiedrības veselībai". Mērtijs norāda, ka, ņemot vērā vientulības un izolācijas ievērojamās sekas uz veselību, mums par prioritāti jāpiešķir sociālās saiknes veidošana tāpat kā ir izvirzīta prioritāte citiem kritiskiem sabiedrības veselības jautājumiem, tādiem kā, tabaka, aptaukošanās vai narkotiku lietošana.



Savukārt Dienvidu baptistu teoloģiskā semināra prezidents Mohlers uzsver, ka ziņojumā ietvertie satraucošie atklājumi norāda uz nepieciešamību sekot Dieva Vārdam. "Tas ir tieši tas, kas ir neizbēgami, ja Dieva griba tiek ignorēta," piebilst teologs. Ziņojums atklāj, kopš 1960. gada vienas personas mājsaimniecību īpatsvars ir vairāk nekā dubultojies, no 12 procentiem toreiz līdz 29 procentiem šodien.

Arī reliģiskās grupas, interešu klubi un arodbiedrības ir mazāk populāras nekā pirms gadu desmitiem. 2020. gadā tikai 47% amerikāņu teica, ka viņi pieder baznīcai, sinagogai vai mošejai. "Tas ir samazinājies no 70% 1999. gadā un pirmo reizi nozīmē kritumu uz pusi. Vadošais ķirurgs piemin, ka reliģiskās grupas var būt regulāru sociālo kontaktu avots, kalpot kā atbalsta kopiena, sniegt jēgu un mērķi, radīt piederības sajūtu kopīgām vērtībām un uzskatiem. Uz to Mohlers norāda, ka kristiešu pienākums ir atjaunot to, ko sabiedrība un grēks ir izpostījuši. Viņš uzsver, ja tiek izjaukta laulība, tiek izjaukta ģimene, kas savukārt izjauc paplašināto ģimeni, - tā tiek vājināts tieši tas, kas padara cilvēkus stiprākus. Tāpēc Mohlers aicina stiprināt laulības derību, uzņemties saistības pret ģimeni, gribēt bērnus un priecāties par tiem, kuriem viņi ir. Un tāpat viņš uzsver nepieciešamību pēc piederības kristīgai kopienai.