“Cupi’s spoon” Latvijas uzvarētāji ceļā uz pusfinālu Zagrebā

Rīgā par labāko pavāru tika atzīts Māris Ēriksons no biedrības “Cerību spārni”, savukārt par labāko koteiļu meistaru – Toms Aleksanders no dienas aprūpes centra “Cerību Tilts”. Abi ir gatavi pārstāvēt Latviju konkursā, kurā piedalīsies vēl aptuveni 40 dalībnieki no citām Eiropas valstīm.

Lai piedalītos konkursā, abiem Latvijas konkursa uzvarētājiem ir nepieciešams finansiāls atbalsts aptuveni 3000 eiro apmērā. Šajā summā ietilpst ceļa un citi ar konkursu saistītie izdevumi konkursa dalībniekiem un viņu asistentiem. Ceļojums sāksies 14. oktobrī un turpināsies desmit dienas, tā noslēgumā visi pusfinālisti dosies uz Romu, lai piedalītos pāvesta Franciska audiencē.

Ziedot var “Caritas Latvija” MĀJASLAPĀ ar norādi Dalībai starptautiskajā gastro konkursā “Cupi’s spoon”. Ziedojumi šim mērķim tiks vākti līdz 10. augustam.