Mācītājs saka, ka noteikti uz dārza svētkiem var ierasties arī cilvēki, kas varbūt ne reizi nav bijuši uz dievkalpojumiem, jo atmosfēra būs atšķirīgāka. "Būt ārā ir citādāk nekā pulcēties telpās. Mēs šādus svētkus ārā organizējam jau trešo gadu. Dievs jau ir radījis dabu, un mēs noteikti gribam būt tai tuvāki. Arī tur varam domāt, kā atrast katram savu dzīves jēgu, kamdēļ viņš ir radīts un saprast, kas ir tas, ko Dievs viņā ir ielicis. Un kā katram to izpaust," tā D.Pandars. Dārza svētkus caurvīs tēma "Tavu roku darbs".
Mācītājs papildina, ka šajā dienā uzaicinātā mūziķe Džanete Tabaka īpaši palīdzē satklāt šo tēmu.
"Viņai savulaik mūzikas skolotāja teica, ka viņa nekad nedziedās. Un, redzot, kā viņas Dieva dotais talants pārveidojies, izpaužas un nes svētību, tas vienkārši rada gan liecību, gan sajūtu par šo tēmu, ka - Tu esi mans un es esmu Tavu roku darbs. Mēs reizēm nevaram saprast, kam esam radīti, kāds ir šīs dzīves mērķis un jēga. Patiesībā šo atbildi zina tikai Dievs, kas mūs ir dāvājis konkrētiem vecākiem, kuriem arī ne vienmēr ir saprotams, kas mūsos ir ielikts," draudzes vadītājs sola šajā dienā katram iespēju sadzirdēt savu atbildi caur stāstiem, dziesmām un sadraudzību.