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Ceturtdiena, 9. jūlijs, 2026 21:36

Dārza svētkos tuvāk dabai, Dievam un viens otram - Ogrē draudze aicina tikties ārpus dievkalpojuma

Dārza svētkos tuvāk dabai, Dievam un viens otram - Ogrē draudze aicina tikties ārpus dievkalpojuma
Dārza svētkos muzicēs Džanete Tabaka, foto no personīgā arhīva
Ceturtdiena, 9. jūlijs, 2026 21:36

Dārza svētkos tuvāk dabai, Dievam un viens otram - Ogrē draudze aicina tikties ārpus dievkalpojuma

Draudze aicina ne tikai uz dievkalpojumiem, bet arī kopā pavadīt laiku daudz brīvākā gaisotnē, ar sadraudzību un uzkodām ārpus draudzes telpām. Ogres Trīsvienības baptistu draudze jau sestdien rīko Dārza svētkus. Tajās solās būt gan īpašs koncerts mūzikas mīļotājiem, gan "Kurzemes kristīgie klauni", kas aizrautīgā veidā strādās ar bērniem, gan, kā norāda draudzes mācītājs Dainis Pandars - dienu caurvīs kāda pārdomas raisoša tēma.

Mācītājs saka, ka noteikti uz dārza svētkiem var ierasties arī cilvēki, kas varbūt ne reizi nav bijuši uz dievkalpojumiem, jo atmosfēra būs atšķirīgāka. "Būt ārā ir citādāk nekā pulcēties telpās. Mēs šādus svētkus ārā organizējam jau trešo gadu. Dievs jau ir radījis dabu, un mēs noteikti gribam būt tai tuvāki. Arī tur varam domāt, kā atrast katram savu dzīves jēgu, kamdēļ viņš ir radīts un saprast, kas ir tas, ko Dievs viņā ir ielicis. Un kā katram to izpaust," tā D.Pandars. Dārza svētkus caurvīs tēma "Tavu roku darbs".

Mācītājs papildina, ka šajā dienā uzaicinātā mūziķe Džanete Tabaka īpaši palīdzē satklāt šo tēmu. 

"Viņai savulaik mūzikas skolotāja teica, ka viņa nekad nedziedās. Un, redzot, kā viņas Dieva dotais talants pārveidojies, izpaužas un nes svētību, tas vienkārši rada gan liecību, gan sajūtu par šo tēmu, ka - Tu esi mans un es esmu Tavu roku darbs. Mēs reizēm nevaram saprast, kam esam radīti, kāds ir šīs dzīves mērķis un jēga. Patiesībā šo atbildi zina tikai Dievs, kas mūs ir dāvājis konkrētiem vecākiem, kuriem arī ne vienmēr ir saprotams, kas mūsos ir ielikts," draudzes vadītājs sola šajā dienā katram iespēju sadzirdēt savu atbildi caur stāstiem, dziesmām un sadraudzību.

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