Spriedums pēc gadiem ilgas tiesvedības
Šī lieta, kas vairāku gadu garumā piesaistījusi plašu starptautisku uzmanību, īpaši kristīgajos medijos, ir piedzīvojusi vairākus pavērsienus. Iepriekš divas zemākas instances tiesas vienbalsīgi attaisnoja politiķi visās apsūdzībās.
Tomēr pēc prokuratūras atkārtotas apelācijas Augstākā tiesa, kas lietu izskatīja 2025. gada oktobrī, tagad pieņēmusi galīgo lēmumu par divām no sākotnējām apsūdzībām – par tvītu un baznīcas brošūru.
Svarīgi, ka apsūdzība saistībā ar radio debatēm netika pārsūdzēta, līdz ar to P.Rasanenas attaisnošana šajā epizodē paliek spēkā.
Par ko politiķe tika notiesāta
Tiesa atzina, ka P.Rasanena un luterāņu bīskaps Juhana Pohjola ir vainīgi “grupu apvainojoša teksta padarīšanā un uzturēšanā publiski pieejamu”.
Spriedumā norādīts, ka viņu izplatītie viedokļi “apvaino homoseksuāļus kā grupu viņu seksuālās orientācijas dēļ”. Tajā pašā laikā tiesa uzsvēra, ka konkrētajā materiālā nav konstatēta kūdīšana uz vardarbību, un nodarījums nav uzskatāms par īpaši smagu.
Notiesāšana balstīta arī uz faktu, ka politiķe vēl 2019. un 2020. gadā atkārtoti publicējusi šo 2004. gada brošūru savās tiešsaistes platformās.
Par šo pārkāpumu tiesa piespriedusi vairāku tūkstošu eiro naudas sodu, kā arī uzdevusi attiecīgos materiālus izņemt no publiskās pieejas.
Tvīts ar Bībeles citātu – nav noziegums
Atsevišķi vērtējot 2019. gada tvītu, kurā P.Rasanena kritizēja savas baznīcas lēmumu atbalstīt praida pasākumu, Augstākā tiesa vienbalsīgi secināja, ka tas nepārkāpj krimināltiesību normas.
Tiesa uzsvēra, ka politiķe “savu viedokli pamatoja, cita starpā citējot Bībeles tekstu”, un tas neatbilst kūdīšanas kritērijiem.
P.Rasanena: “Esmu šokēta un dziļi vīlusies”
Pēc sprieduma pasludināšanas deputāte pauda asu kritiku par tiesas lēmumu: “Esmu šokēta un dziļi vīlusies, ka tiesa nav atzinusi manas pamattiesības uz vārda brīvību. Es palieku pie savas kristīgās ticības mācības un turpināšu aizstāvēt savas un ikviena cilvēka tiesības dalīties savā pārliecībā publiski.”
Viņa arī norādīja, ka apsver iespēju vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesa: “Tas attiecas ne tikai uz manu vārda brīvību, bet arī uz ikviena cilvēka Somijā tiesībām. Pozitīvs lēmums palīdzētu novērst to, ka citi nevainīgi cilvēki piedzīvo tādu pašu pārbaudījumu.”
Šī lieta kļuvusi par vienu no skaļākajiem vārda brīvības un reliģiskās pārliecības konfliktu piemēriem Eiropā. Starptautisko rezonansi veicināja arī fakts, ka prokuratūra tiesas procesā analizēja kristīgās mācības saturu un interpretāciju.
Somijas valsts prokurore Anu Mantila iepriekš tiesā norādījusi: “Jūs varat citēt Bībeli, bet krimināli sodāma ir Rasanenas interpretācija un viedoklis par Bībeles pantiem.”
Starptautiska kritika par spriedumu
P.Rasanenas juridisko aizstāvību koordinēja ADF International, kas uzsvēra vārda brīvības nozīmi demokrātiskā sabiedrībā.
Organizācijas izpilddirektors Paul Coleman norādīja: “Notiesāšana par vienkāršu baznīcas brošūru, kas publicēta pirms vairākiem gadu desmitiem, ir nekaunīgs valsts cenzūras piemērs. Šis lēmums radīs nopietnu atturošu ietekmi uz ikviena tiesībām brīvi izteikties.”
Savukārt Alliance Defending Freedom vadītāja Kristen Waggoner uzsvēra: “Šis spriedums ir skarbs atgādinājums, ka neviena demokrātija nav pasargāta no pamatbrīvību ierobežošanas.”
Somu konservatīvā parlamentāriete Paivi Rasanena, foto - ADF International arhīvs
Plašāks konteksts
P.Rasanena - ārste un divpadsmit bērnu vecmāmiņa, Somijā ir labi zināma kā konservatīvu vērtību aizstāve. Viņa iepriekš ieņēmusi arī iekšlietu ministres amatu.
Lieta pret viņu tika ierosināta saistībā ar vairākiem publiskiem izteikumiem – tvītu, radio debatēm un baznīcas publikāciju –, kļūstot par simbolisku precedentu diskusijās par vārda brīvības robežām Eiropā.
Sagaidāms, ka spriedums turpinās izraisīt plašas debates gan Somijā, gan starptautiskajā sabiedrībā.