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Ceturtdiena, 18. jūnijs, 2026 12:34

Deg Unesco mantojums Kijivā! Baznīcu vadītāji Latvijā nosoda Krievijas agresiju pret reliģiskām svētvietām

OgreNet/LELBP
Deg Unesco mantojums Kijivā! Baznīcu vadītāji Latvijā nosoda Krievijas agresiju pret reliģiskām svētvietām
Attēls: LELB Pasaulē facebook konts
Ceturtdiena, 18. jūnijs, 2026 12:34

Deg Unesco mantojums Kijivā! Baznīcu vadītāji Latvijā nosoda Krievijas agresiju pret reliģiskām svētvietām

OgreNet/LELBP

Latvijas kristīgās konfesijas un Baznīcu vadītāji solidarizējas ar Ukrainas tautu tās cīņā par brīvību, cilvēka cieņu un kristīgajā tradīcijā sakņotām vērtībām, vienlaikus stingri nosodot uzbrukumus civiliedzīvotājiem un kristīgajām svētvietām. Kā zināms, naktī uz 15. jūniju tika veikts Krievijas bezpilota lidaparātu trieciens Kijivas Dievmātes Aizmigšanas katedrālei. Pečeru klosteris, kura kompleksā atrodas šī katedrāle – dievnams, kuras pirmsākumi meklējami 11. gadsimtā, ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Krievijas agresija pret Ukrainu atkal un atkal apliecina, ka tiek ignorēta cilvēka dzīvības, kultūras mantojuma un reliģisko svētvietu neaizskaramība, vēsta Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca pasaulē un kopā ar citiem Latvijas konfesiju vadītājiem nosoda uzbrukumu.

"Degošais, tūkstošgadīgais dievnams simboliski pārstāv Ukrainā sagrautos mājokļus, nogalinātos cilvēkus, nolaupītos bērnus un izpostītās dzīves. Lai gan glābējiem izdevās uzbrukuma rezultātā izcēlušos ugunsgrēku apturēt, tomēr tika nodarīti būtiski bojājumi katedrālei. Īpaši atbaidoši ir tas, ka šādu uzbrukumu īsteno valsts, kas sevi publiski saista ar pareizticīgo kristietību un tā “nelietīgi velti valkā” kristīgās vērtības un Dieva vārdu. Tajā pašā naktī Krievijas uzbrukumos Kijivā tika nogalināti vismaz pieci cilvēki un ievainoti 35 cilvēki. Starp cietušajiem bija arī grūtniece un bērns, vēsta LELBP.

Kopīgā paziņojumā par nosodījumu pievienojas arī - 

Romas Katoļu Baznīcas Rīgas metropolijas vārdā, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas vārdā, arhibīskaps Rinalds Grants

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē vārdā, arhibīskaps Kārlis Žols

Latvijas Baptistu draudžu savienības vārdā, bīskaps Kaspars Šterns

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības vārdā, bīskaps Imants Ģipslis

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas vārdā, superintendente Zinta Dzintara

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