Krievijas agresija pret Ukrainu atkal un atkal apliecina, ka tiek ignorēta cilvēka dzīvības, kultūras mantojuma un reliģisko svētvietu neaizskaramība, vēsta Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca pasaulē un kopā ar citiem Latvijas konfesiju vadītājiem nosoda uzbrukumu.
"Degošais, tūkstošgadīgais dievnams simboliski pārstāv Ukrainā sagrautos mājokļus, nogalinātos cilvēkus, nolaupītos bērnus un izpostītās dzīves. Lai gan glābējiem izdevās uzbrukuma rezultātā izcēlušos ugunsgrēku apturēt, tomēr tika nodarīti būtiski bojājumi katedrālei. Īpaši atbaidoši ir tas, ka šādu uzbrukumu īsteno valsts, kas sevi publiski saista ar pareizticīgo kristietību un tā “nelietīgi velti valkā” kristīgās vērtības un Dieva vārdu. Tajā pašā naktī Krievijas uzbrukumos Kijivā tika nogalināti vismaz pieci cilvēki un ievainoti 35 cilvēki. Starp cietušajiem bija arī grūtniece un bērns, vēsta LELBP.
Kopīgā paziņojumā par nosodījumu pievienojas arī -
Romas Katoļu Baznīcas Rīgas metropolijas vārdā, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas vārdā, arhibīskaps Rinalds Grants
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē vārdā, arhibīskaps Kārlis Žols
Latvijas Baptistu draudžu savienības vārdā, bīskaps Kaspars Šterns
Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības vārdā, bīskaps Imants Ģipslis
Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas vārdā, superintendente Zinta Dzintara