Jānis Grasbergs (otrais no labās) kopā ar vairākiem kongresmeņiem no ASV, attēls no personīgā arhīva
Israel Allies Foundation organizācija jau 20 gadus apvieno parlamentāriešus no 64 valstīm, savu darbu turpinot arī krīzes un politisko spiedienu apstākļos.
Trīs dienu pasākumi bija veltīti starptautiskajai likumdošanas sadarbībai, atbildēm uz globālajām problēmām, ar kurām saskaras Izraēla, un jautājumiem, kas saistīti ar antisemītismu un reģionālo drošību.
Kā vēsta jns.org, šī konference katru gadu no jauna izgaismo pieaugošo attiecību nostiprināšanos starp lielākoties konservatīvo evaņģēlisko kristiešu kopienu visā pasaulē un Izraēlu, pat neskatoties uz starptautisku nosodījumu, ko izraisījis karš pret Hamasu.
Trīs dienu ilgajā pasākumā notika augstākās administrācijas un Kongresa pārstāvju brīfingi, tostarp ASV Pārstāvju palātas spīkera Maika Džonsona uzruna, tikšanās ar Baltā nama Ticības biroja locekļiem un Irānas kroņprinča Rezas Pahlavi galvenā uzruna. Noslēgumā notika apbalvošanas ceremonija, kurā ASV prezidents Donalds Tramps tiks godināts par viņa nelokāmo atbalstu Izraēlai. Dalībnieku vidū bija delegācijas no Eiropas, Āfrikas, Āzijas, Latīņamerikas un Ziemeļamerikas.