Deputāts no Latvijas apliecina ticībā balstītas diplomātijas nozīmi

Viktorija Slavinska-Kostigova
Jānis Grasbergs Vašingtonā 9.-11. decembrim, attēls no personīgā arhīva
Viktorija Slavinska-Kostigova

Aizvadītajā nedēļā 14.Saeimas deputāts Jānis Grasbergs bija viens no Eiropas parlamentāriešu delegācijas pārstāvjiem ikgadējā "Israel Allies Foundation" (IAF) konferencē. Kā raksta J.Grasbergs savā sociālajā kontā Facebook, šī bija arī lieliska izdevība satikt "ASV kongresa priekšsēdētāju Mike Johnson, un ieraudzīt Vašingtonu no spīkera balkona". Tāpat politiķim no Latvijas bija iespēja klātienē satikt vairākus ASV kongresmeņus, kuri ikdienā apliecina savu kristīgo ticību, regulāri sanākot kopā, lai lūgtu par cilvēkiem, viņu vajadzībām, valsti un gudrību atbildīgos lēmumos. "Bija iespēja apskatīt arī kapelu un apmainīties ar pieredzēm par Lūgšanu brokastu tradīciju ASV parlamentā," tā J.Grasbergs.

Vašingtonā, 9.-11. decembrim, simtiem kristiešu, ebreju līderu un likumdevēju no 38 pasaules valstīm kopā pulcējās IAF ikgadējā konferencē, kur visi bija vienisprātis, ka "ticībā balstītā diplomātija kļūst par spēcīgu spēku, kas atbalsta Izraēlu". Arī Latvijas pārstāvis uzsver diplomātijas spēku atvērt durvis arī uz šķietami ļoti sarežģītu jautājumu risināšanu. "Vispirms ir attiecības, un tikai tad sekos rezultāti un iespējas, kuras nemaz negaidīji. Mums ir jāveido tiešas starptautiskās sadarbības - jo ciešākas, jo labāk." 


Jānis Grasbergs (otrais no labās) kopā ar vairākiem kongresmeņiem no ASV, attēls no personīgā arhīva


Israel Allies Foundation organizācija jau 20 gadus apvieno parlamentāriešus no 64 valstīm, savu darbu turpinot arī krīzes un politisko spiedienu apstākļos.
Trīs dienu pasākumi bija veltīti starptautiskajai likumdošanas sadarbībai, atbildēm uz globālajām problēmām, ar kurām saskaras Izraēla, un jautājumiem, kas saistīti ar antisemītismu un reģionālo drošību.  

Kā vēsta jns.org, šī konference katru gadu no jauna izgaismo pieaugošo attiecību nostiprināšanos starp lielākoties konservatīvo evaņģēlisko kristiešu kopienu visā pasaulē un Izraēlu, pat neskatoties uz starptautisku nosodījumu, ko izraisījis karš pret Hamasu.
Trīs dienu ilgajā pasākumā notika augstākās administrācijas un Kongresa pārstāvju brīfingi, tostarp ASV Pārstāvju palātas spīkera Maika Džonsona uzruna, tikšanās ar Baltā nama Ticības biroja locekļiem un Irānas kroņprinča Rezas Pahlavi galvenā uzruna. Noslēgumā notika apbalvošanas ceremonija, kurā ASV prezidents Donalds Tramps tiks godināts par viņa nelokāmo atbalstu Izraēlai. Dalībnieku vidū bija delegācijas no Eiropas, Āfrikas, Āzijas, Latīņamerikas un Ziemeļamerikas.

