Korejas teoloģijas pētnieki kristīgajam medijam Christian Daily Korea norādīja, ka šī tendence rada būtiskus jautājumus par ticības veidošanos, pastorālās aprūpes nākotni un tehnoloģiju pienācīgo vietu kristīgās māceklības sfērā.
Viens no iztaujātajiem ekspertiem no Hoseo universitātes, Čve Kvandžins pauda uzskatu, ka jauniešus pie mākslīgā intelekta vispirms mudina vērsties bažas par attiecību veidošanu un bailes no nosodījuma. Viņš teica, ka jaunieši “dažkārt izjūt slogu, ko rada sajūta, ka viņus vērtēs vai nosodīs". Tomēr viņš uzsvēra, ka mākslīgajam intelektam ir ierobežojumi, jo zināšanas un jēga nav viens un tas pats.
Viņš arī iebilda pret secinājumu, ka šī tendence liecina par jauniešu pilnīgu novēršanos no cilvēciskām attiecībām. Pēc viņa teiktā, problēma nav vienaldzība pret kopienu, bet gan nogurums no ievainotām attiecībām.