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Svētdiena, 02.08.2026 19:09
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Svētdiena, 2. augusts, 2026 12:52

Dievidkorejā atklāts, ka jaunieši drīzāk vispirms vēršas pie mākslīgā intelekta nekā pie garīgiem padomdevējiem

Latvijas Kristīgais radio
Dievidkorejā atklāts, ka jaunieši drīzāk vispirms vēršas pie mākslīgā intelekta nekā pie garīgiem padomdevējiem
Foto: pexels.com
Svētdiena, 2. augusts, 2026 12:52

Dievidkorejā atklāts, ka jaunieši drīzāk vispirms vēršas pie mākslīgā intelekta nekā pie garīgiem padomdevējiem

Latvijas Kristīgais radio

Dienvidkorejā konstatēts, ka arvien vairāk kristiešu, kuriem ir virs divdesmit vai virs trīsdesmit gadu, savus jautājumus par Svētajiem Rakstiem, garīgajām cīņām un dzīves lēmumiem vispirms uzdod ģeneratīvajam mākslīgajam intelektam, pirms viņi vēršas pie mācītāja vai draudzes vecākā.

Korejas teoloģijas pētnieki kristīgajam medijam Christian Daily Korea norādīja, ka šī tendence rada būtiskus jautājumus par ticības veidošanos, pastorālās aprūpes nākotni un tehnoloģiju pienācīgo vietu kristīgās māceklības sfērā.

Viens no iztaujātajiem ekspertiem no Hoseo universitātes, Čve Kvandžins pauda uzskatu, ka  jauniešus pie mākslīgā intelekta vispirms mudina vērsties bažas par attiecību veidošanu un bailes no nosodījuma. Viņš teica, ka jaunieši “dažkārt izjūt slogu, ko rada sajūta, ka viņus vērtēs vai nosodīs". Tomēr viņš uzsvēra, ka mākslīgajam intelektam ir ierobežojumi, jo zināšanas un jēga nav viens un tas pats.

Viņš arī iebilda pret secinājumu, ka šī tendence liecina par jauniešu pilnīgu novēršanos no cilvēciskām attiecībām. Pēc viņa teiktā, problēma nav vienaldzība pret kopienu, bet gan nogurums no ievainotām attiecībām.

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