43 gadus vecais Florians Hombergers kalpo protestantu draudzē Millheimā, Turgavas kantonā. Par tiešsaistes datorspēli Minecraft viņš sāka interesēties pēc tam, kad mācītājs vadīja kāda draudzes locekļa bēres. Mirušais bija aktīvs spēles dalībnieks, un uz atvadu brīdi ieradās arī viņa tiešsaistes spēļu kopienas biedri. Šīs kopienas savstarpējā saliedētība mācītāju dziļi iespaidoja. Drīz pēc tam viņš pats izveidoja spēles kontu. Viņš ievēroja, ka spēles pasaulē jau ir uzceltas baznīcas. Pēc tam viņam radās jautājums – kāpēc gan tajās nerīkot dievkalpojumus?
Minecraft darbojas kā digitāla būvēšanas spēle. Spēlētāji atvērtā pasaulē no kubveida blokiem veido ainavas, ēkas un veselas apdzīvotas vietas, turklāt spēlei nav noteiktu mērķu. Tai ir vairāk nekā 200 miljoni aktīvu lietotāju mēnesī, kas spēlē desmitiem tūkstošos publisku serveru. Nozīmīgu spēlētāju daļu veido pusaudži un jaunieši. Hombergers šo ideju apsprieda ar savas konfirmācijas mācību grupas jauniešiem, un 2025. gada vasarā viņi nolēma ideju īstenot. Sākumā visas tikšanās vadīja pats mācītājs, bet tagad tajās pārmaiņus kalpo arī citi spēļu kopienas dalībnieki. Svētbrīži notiek ceturtdienu vakaros un ilgst aptuveni 30 minūtes.
Svētbrīžu formāts ir interaktīvs. Dalībnieki vāc priekšmetus, kas saistīti ar attiecīgās nedēļas tēmu, vai palīdz būvēt spēles objektus, kas ilustrē kādu Bībeles tekstu. Piemēram, lai pārdomātu vārdus: "Kad tu iesi caur uguni, tā tevi nesadedzinās," grupa virs lavas baseiniem uzbūvēja šķēršļu trasi, bet pēc tam, izmantojot ugunsizturības eliksīru, droši tai izgāja cauri. Tā spēles vidē tika simboliski attēlota paļāvība uz Dievu grūtību laikā. Katras tikšanās noslēgumā dalībnieki sapulcējas aplī, lai vērotu virtuālu salūtu. Tie, kuri vēlas, var kopīgi lūgt, bet pēc tam palaist raķeti digitālajās debesīs. Mācītājs Šveices žurnālam Beobachter paskaidroja: "Šīs raķetes ir kā lūgšanas, kas paceļas debesīs".