24. decembris, piektdiena – Kristus piedzimšanas svētku Vigīlija
17.00 Vigīlijas Svētā Mise Ogrē ģimenēm ar bērniem
19.00 Vigīlijas Svētā Mise Ogrē pieaugušajiem
21.00 Vigīlijas Svētā Mise Ikšķiles klosterī
25. decembris, sestdiena – Kristus piedzimšanas svētki
8.00 Svētā Mise Ogrē
10.00 Svētā Mise Ogrē
12.00 Svētā Mise Ikšķiles klosterī
18.00 Svētā Mise Ogrē
26. decembris, svētdiena
10.00 Svētā Mise Ogrē
12.00 Svētā Mise Ikšķiles klosterī
18.00 Svētā Mise Ogrē
27. decembris, pirmdiena – Otrie Ziemassvētki
8.00 Svētā Mise Ogrē
10.00 Svētā Mise Ogrē
12.00 Svētā Mise Ikšķiles klosterī
18.00 Svētā Mise Ogrē
31. decembris, piektdiena – Vecgada vakars
8.00 Svētā Mise Ogrē
18.00 Svētā Mise Ogrē
20.00 Svētā Mise Ikšķiles klosterī
1. janvāris, sestdiena – Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva Māte
8.00 Svētā Mise Ogrē
10.00 Svētā Mise Ogrē
12.00 Svētā Mise Ikšķiles klosterī
18.00 Svētā Mise Ogrē
Uzziņas: prāvests K. Bojārs – mob.tālr. 26551206, 65022458