Trešdiena, 15. decembris, 2021 14:28

Dievkalpjumu kārtība Kristus Piedzimšanas svētkos un Jaungadā Ogres Svētā Mainarda katoļu baznīcā un Ikšķiles Karmela klosterī

24. decembris, piektdiena – Kristus piedzimšanas svētku Vigīlija
17.00 Vigīlijas Svētā Mise Ogrē ģimenēm ar bērniem
19.00 Vigīlijas Svētā Mise Ogrē pieaugušajiem
21.00 Vigīlijas Svētā Mise Ikšķiles klosterī

25. decembris, sestdiena – Kristus piedzimšanas svētki
8.00 Svētā Mise Ogrē
10.00 Svētā Mise Ogrē
12.00 Svētā Mise Ikšķiles klosterī
18.00 Svētā Mise Ogrē

26. decembris, svētdiena
10.00 Svētā Mise Ogrē
12.00 Svētā Mise Ikšķiles klosterī
18.00 Svētā Mise Ogrē

27. decembris, pirmdiena – Otrie Ziemassvētki
8.00 Svētā Mise Ogrē
10.00 Svētā Mise Ogrē
12.00 Svētā Mise Ikšķiles klosterī
18.00 Svētā Mise Ogrē

31. decembris, piektdiena – Vecgada vakars
8.00 Svētā Mise Ogrē
18.00 Svētā Mise Ogrē
20.00 Svētā Mise Ikšķiles klosterī

1. janvāris, sestdiena – Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva Māte
8.00 Svētā Mise Ogrē
10.00 Svētā Mise Ogrē
12.00 Svētā Mise Ikšķiles klosterī
18.00 Svētā Mise Ogrē

Uzziņas: prāvests K. Bojārs – mob.tālr. 26551206, 65022458

