Dievkalpojumu tiešraides no Ogres novada kristīgo draudžu baznīcām televīzijā turpinās arī šogad: 10. janvārī interesenti varēja attālināti piedalīties dievkalpojumā Ogres evaņģēliski luteriskajā baznīcā,
17. janvārī tiks pārraidīts dievkalpojums no Madlienas evaņģēliski luteriskās baznīcas;
24. janvārī – no Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcas;
31. janvārī – no Suntažu luteriskās baznīcas;
7. februārī – no Ogres Trīsvienību baptistu baznīcas.
Dievkalpojumu tiešraides Re:TV – no plkst.11.00 līdz 12.00.