Dievkalpojumos Ogres novada baznīcās var piedalīties attālināti

Dievkalpojumos Ogres novada baznīcās var piedalīties attālināti
Dievkalpojumos Ogres novada baznīcās var piedalīties attālināti

Turpinoties Covid-19 pandēmijai, šīs infekcijas slimības izplatības mazināšanai valstī vēl aizvien ir noteikta ārkārtējā situācija ar daudziem ierobežojumiem.
Ierobežojumi attiecas arī uz pulcēšanos dievkalpojumos baznīcās vai citās reliģiskās darbības veikšanas vietās, tāpēc tiek gādāts par iespējām dievkalpojumos piedalīties attālināti. 
Ar Ogres novada pašvaldības atbalstu dievkalpojumi no Ogres kristīgo draudžu dievnamiem televīzijas kanālā Re:TV tika translēti Lieldienas, Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā 4. maijā, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18. novembrī, Ziemassvētkos. 

Dievkalpojumu tiešraides no Ogres novada kristīgo draudžu baznīcām televīzijā turpinās arī šogad: 10. janvārī interesenti varēja attālināti piedalīties dievkalpojumā Ogres evaņģēliski luteriskajā baznīcā,

17. janvārī tiks pārraidīts dievkalpojums no Madlienas evaņģēliski luteriskās baznīcas;

24. janvārī – no Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcas;

31. janvārī – no Suntažu luteriskās baznīcas;

7. februārī – no Ogres Trīsvienību baptistu baznīcas. 

Dievkalpojumu tiešraides Re:TV – no plkst.11.00 līdz 12.00. 

