28. marts – Palmu (Pūpolu) svētdiena
10:00 Svētā Mise – Palmu un pūpolu svētīšana
14:30 Svētā Mise Ķegumā
16:30 Svētā Mise krievu valodā
18:00 Svētā Mise
1. aprīlis – Lielā ceturtdiena
18:00 Svētā Mise – Kunga Pēdējo Vakariņu, Adorācija
2. aprīlis – Lielā piektdiena
16:00 Krustaceļš un turpinājumā Kunga ciešanu liturģija
3. aprīlis – Lielā sestdiena
18:00 Svētā Mise – Kunga Augšāmcelšanās vigīlija
Uguns un ūdens, un ēdienu svētīšana
4. aprīlis – Kunga Augšāmcelšanās svētki
8:00 Svētā Mise – Jēzus Kristus augšāmcelšanās procesija, himna "Te Deum"
10:00 Svētā Mise
18:00 Svētā Mise
5. aprīlis – Lieldienu otrā diena
8:00 Svētā Mise
10:00 Svētā Mise
18:00 Svētā Mise
Dievkalpojumu kārtība Klusajā nedēļā un Lieldienu svētkos Ikšķiles Svētā Meinarda katoļu baznīcā:
28. marts – Palmu (Pūpolu) svētdiena
12:00 Svētā Mise – Palmu un pūpolu svētīšana
1. aprīlis – Lielā ceturtdiena
16:00 Svētā Mise – Kunga Pēdējo Vakariņu, Adorācija
2. aprīlis – Lielā piektdiena
14:00 Krustaceļš
15:00 Kunga ciešanu liturģija
3. aprīlis – Lielā sestdiena
19:00 Svētā Mise – Kunga Augšāmcelšanās vigīlija
Uguns un ūdens, un ēdienu svētīšana
4. aprīlis – Kunga Augšāmcelšanās svētki
12:00 Svētā Mise
5. aprīlis – Lieldienu otrā diena
12:00 Svētā Mise
Dārgie draudzes locekļi un ciemiņi! Draudzes dievnamos ir pietiekoši vietas, lai, ievērojot distancēšanās noteikumus šim laikam, Dieva paspārnē atrastu glābiņu katrs ticīgais un lai katoļi varētu izpildīt savu ticības pienākumu, svinot Lieldienu svētkus liturģiski reālā veidā! Esiet aicināti!
Uzziņas: prāvests K. Bojārs – mob.tālr. 26551206, 65022458
Priesteri: I. Babris – 26475613, J. Zarāns - 28616526
Informāciju sagatavoja Sv.Meinarda draudze