15. APRĪLIS – LIELĀ PIEKTDIENA
15:00 Krustaceļš un turpinājumā Kunga ciešanu liturģija
16. APRĪLIS – LIELĀ SESTDIENA
18:00 Svētā Mise – Kunga Augšāmcelšanās vigīlija
Uguns, ūdens, un ēdienu svētīšana
17. APRĪLIS – KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI
8:00 Svētā Mise – Jēzus Kristus augšāmcelšanās procesija,
himna „Te Deum”
10:00 Svētā Mise
18:00 Svētā Mise
18. APRĪLIS – LIELDIENU OTRĀ DIENA
8:00 Svētā Mise
10:00 Svētā Mise
18:00 Svētā Mise
Dievkalpojumu kārtība Klusajā nedēļā un Lieldienu svētkos Ikšķiles baznīcā un klosterī
14. aprīlī Zaļajā ceturtdienā: plkst. 18.00 Ikšķiles baznīcā.
15. aprīlī Lielajā piektdienā: plkst. 15.00 Ikšķiles baznīcā.
16. aprīlī Lielajā sestdienā: plkst. 19.00 Ikšķiles baznīcā un plkst. 21.00 Ikšķiles klosterī.
17. aprīlī Kunga augšāmcelšanās svētkos: plkst. 10.00 klosterī, plkst.12.00 Ikšķiles baznīcā.
18. aprīlī Otrajās Lieldienās: plkst. 7.00 klosterī, plkst. 12.00 Ikšķiles baznīcā.
Uzziņas: prāvests K. Bojārs – mob.tālr. 26551206, 65022458