Sestdiena, 11.10.2025 00:16
Monta, Silva, Tince
Sestdiena, 11.10.2025 00:16
Monta, Silva, Tince
Piektdiena, 10. oktobris, 2025 11:40

Dievturībai Latvijā piešķirts tradicionālas reliģijas gods, drīkstēs oficiāli laulāt pēc senču tradīcijām

Viktorija Slavinska-Kostigova
Dievturībai Latvijā piešķirts tradicionālas reliģijas gods, drīkstēs oficiāli laulāt pēc senču tradīcijām
Attēls: dievturi pie LR Saeimas
Piektdiena, 10. oktobris, 2025 11:40

Dievturībai Latvijā piešķirts tradicionālas reliģijas gods, drīkstēs oficiāli laulāt pēc senču tradīcijām

Viktorija Slavinska-Kostigova

14.Saeima 9. oktobrī pieņemot trešajā un galīgajā lasījumā Latvijas Dievturu sadraudzes (turpmāk — Sadraudze) likumu, beidzot ir apmierinājusi gadiem ieilgušo neatrisināto jautājumu par dievturu tiesībām oficiāli laulāt pārus, kas vēloties sākt savu ģimenes dzīvi senču tradīcijās. Jau pirms vairākiem gadiem no dievturu sekotāju puses raisījās diskusija, ka esošā situācija, kurā tiesības laulāt ir piešķirtas vien tradicionālajām konfesijām, ir diskriminējoša, netaisnīga un steidzami risināma, turklāt rada bažas par Satversmes ievērošanu.
Pieņemto likumu dievturi dēvē par vēsturisku sasniegumu etniskai reliģijai Eiropas Savienībā, jo nu dievturībai Latvijā piešķirts tradicionālas reliģijas gods.

Sabiedrībā aizsākto diskusiju sākumā Sadraudzes valdes vadītājs Uģis Nastevičs uzsvēra, ka Satversme noteic, ka "Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido gan latviešu tradīcijas, gan latviskā dzīvesziņa". Viņš norādīja, ka "turpat minētās kristīgās vērtības valstiski aizsargā gan reliģisko savienību likumi un citi tiesību akti, gan regulārs valsts atbalsts un valsts augstāko amatpersonu dalība to norisēs, gan pienācīgs atspoguļojums valsts plašsaziņas līdzekļos."

Sadraudzes pārstāvji 14. Saeimas balsojumā pieņemto Latvijas Dievturu sadraudzes likumu nosauc par vēsturisku brīdi, jo šis ir pirmais likums Eiropas Savienībā, kas formāli atzīst etnisko reliģisko savienību, skaidri apliecinot tās tradicionālo statusu: “Dievturība kā tradicionālā reliģija Latvijā un to pārstāvošā Sadraudze ir saglabājusi ilgstošu klātbūtni Latvijā; tā ir uzticīga garīgām un morālām vērtībām, kopj Latviešu valoda un tradīcijas un saglabā nācijas garīgo mantojumu”.

Likums nu piešķir Sadraudzei juridisko statusu; aizsargā tās nosaukumu, svētvietas, svētvietas un rituālus priekšmetus un nodrošina pašpārvaldes tiesības saskaņā ar saviem statūtiem. Galvenās tiesības ietver likumīgu laulību, garīgo aprūpi, izglītību un apmācību. Sadraudzes pilnvarotie priesteri var svinēt laulības saskaņā ar Civillikumu un sniegt garīgos pakalpojumus militārajās, medicīnas un korekcijas iestādēs, un Sadraudze uztur publiski pieejamu Tieslietu ministrijai iesniegtu oficiālo Priesteru kanceleju. Sadraudzes dibinātās izglītības iestādes var noteikt mācību programmas un apmācīt priesterus vai citu reliģisko dienestu personālu (10. pants).
Sadraudze ir Eiropas Etnisko reliģiju kongresa (ECER) dibinātāja kopš 1998. gada, uzsverot savu lomu etnisko reliģisko tradīciju veicināšanā visā Eiropā. “Šis likums — Dievturu izstrādāts kopš 2022. gada, atbildot uz 2018. gadā ieviesto parlamenta priekšlikumu skaidri definēt Latvijā tradicionālās reliģiskās grupas — atzīst Dievturību par tradicionālo reliģiju, kas dziļi iesakņojusies Latvijas vēsturē un kultūrā,” sacīja Eiropas Kongresa prezidents U. Nastevičs Etniskās reliģijas. “Šajā labvēlīgajā gadā, atzīmējot vārda Dievturība simtgadi kopš 1925. gada, Latvijas Dievturu sadraudzes likums sargā sakrālās tradīcijas un rada precedentu etniskajām reliģiskajām kopienām visā Eiropā. ” Šī likuma pieņemšana uzsver Latvijas apņemšanos nodrošināt reliģijas brīvību, kultūras saglabāšanu un pamatiedzīvotāju garīgo tradīciju atzīšanu — etnisko reliģiju modeļa izveidošanu Eiropas Savienībā.
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?