Sabiedrībā aizsākto diskusiju sākumā Sadraudzes valdes vadītājs Uģis Nastevičs uzsvēra, ka Satversme noteic, ka "Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido gan latviešu tradīcijas, gan latviskā dzīvesziņa". Viņš norādīja, ka "turpat minētās kristīgās vērtības valstiski aizsargā gan reliģisko savienību likumi un citi tiesību akti, gan regulārs valsts atbalsts un valsts augstāko amatpersonu dalība to norisēs, gan pienācīgs atspoguļojums valsts plašsaziņas līdzekļos."
Sadraudzes pārstāvji 14. Saeimas balsojumā pieņemto Latvijas Dievturu sadraudzes likumu nosauc par vēsturisku brīdi, jo šis ir pirmais likums Eiropas Savienībā, kas formāli atzīst etnisko reliģisko savienību, skaidri apliecinot tās tradicionālo statusu: “Dievturība kā tradicionālā reliģija Latvijā un to pārstāvošā Sadraudze ir saglabājusi ilgstošu klātbūtni Latvijā; tā ir uzticīga garīgām un morālām vērtībām, kopj Latviešu valoda un tradīcijas un saglabā nācijas garīgo mantojumu”.
Likums nu piešķir Sadraudzei juridisko statusu; aizsargā tās nosaukumu, svētvietas, svētvietas un rituālus priekšmetus un nodrošina pašpārvaldes tiesības saskaņā ar saviem statūtiem. Galvenās tiesības ietver likumīgu laulību, garīgo aprūpi, izglītību un apmācību. Sadraudzes pilnvarotie priesteri var svinēt laulības saskaņā ar Civillikumu un sniegt garīgos pakalpojumus militārajās, medicīnas un korekcijas iestādēs, un Sadraudze uztur publiski pieejamu Tieslietu ministrijai iesniegtu oficiālo Priesteru kanceleju. Sadraudzes dibinātās izglītības iestādes var noteikt mācību programmas un apmācīt priesterus vai citu reliģisko dienestu personālu (10. pants).
Sadraudze ir Eiropas Etnisko reliģiju kongresa (ECER) dibinātāja kopš 1998. gada, uzsverot savu lomu etnisko reliģisko tradīciju veicināšanā visā Eiropā. “Šis likums — Dievturu izstrādāts kopš 2022. gada, atbildot uz 2018. gadā ieviesto parlamenta priekšlikumu skaidri definēt Latvijā tradicionālās reliģiskās grupas — atzīst Dievturību par tradicionālo reliģiju, kas dziļi iesakņojusies Latvijas vēsturē un kultūrā,” sacīja Eiropas Kongresa prezidents U. Nastevičs Etniskās reliģijas. “Šajā labvēlīgajā gadā, atzīmējot vārda Dievturība simtgadi kopš 1925. gada, Latvijas Dievturu sadraudzes likums sargā sakrālās tradīcijas un rada precedentu etniskajām reliģiskajām kopienām visā Eiropā. ” Šī likuma pieņemšana uzsver Latvijas apņemšanos nodrošināt reliģijas brīvību, kultūras saglabāšanu un pamatiedzīvotāju garīgo tradīciju atzīšanu — etnisko reliģiju modeļa izveidošanu Eiropas Savienībā.