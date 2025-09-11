Digitālās Bībeles pirmo reizi apsteidz drukātās izdevumu skaita ziņā

Saskaņā ar organizācijas ikgadējo Svēto Rakstu izplatīšanas statistikas ziņojumu, drukātās Bībeles versijas visvairāk tika izdalītas Brazīlijā, Indijā un Ķīnā. Brazīlijā tika izdalītas 4,2 miljoni eksemplāru, Indijā, 1,8 miljoni, Ķīnā 1,6 miljoni.
Savukārt visvairāk Bībeles tika izplatītas spāņu, portugāļu un angļu valodās. Spāņu valodā tika izplatīti 4,5 miljoni eksemplāru, portugāļu valodā 4 miljoni un angļu valodā 3,2 miljoni Bībeles versiju eksemplāru.
2024. Gads arī iezīmēja vēsturisku pavērsienu - digitālie Bībeļu izdevumi pirmo reizi tika vairāk izplatīti nekā pilnās Bībeles drukātie izdevumi. Tika izplatīti 25,9 miljoni digitālie Bībeles eksemplāri salīdzinot ar 22,5 miljoniem drukātajiem pilnās Bībeles izdevumiem. (2023. gadā tika izplatīti 24,2 miljoni drukātie Pilnās Bībeles izdevumi.)
Organizācija statistikas ziņojumā arī norāda uz digitālo kanālu pieaugošo nozīmi un saka: “Pieaugošā digitālo kanālu nozīme spilgti atspoguļojas arī Bībeles lietotņu pieprasījumā”. Pirmo reizi organizācija savā ziņojumā arī publiskoja detalizētus digitālo Bībeļu versiju lietošanas datus. Statistika atklāj, ka 2024. gadā Bībeles aplikācijās tika reģistrēti 28,3 miljardi nodaļu skatījumi un 1,3 miljardi audio versiju skatījumi.
Apvienotās Bībeles biedrības Svēto Rakstu izplatīšanas statistikas ziņojums tiek publicēts ik gadu. Ziņojumā publiskotajā informācijā iekļauta tikai to grāmatu izdevniecību un organizāciju dati, kuri ir apvienības biedri.