Koncertā uzstāsies "Tavi draugi" jauktais latviešu-ukraiņu koris kopā ar draugiem. Programmā izskanēs latviešu, ukraiņu un citu ārvalstu komponistu skaņdarbi.
Biedrības jauktais koris dibināts 2024. gadā. Kora diriģente un mākslinieciskā vadītāja ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas katedras studente un biedrības "Tavi draugi" brīvprātīgā Emīlija Marta Paidere.
Tāpat pasākumā koncertēs arī vokālais ansamblis "Mezzo", kura sastāvā ir Laura Rozenberga, Anna Loginova, Elizabete Porgante, Emīlija Marta Paidere Veronika Snapkova, Maija Beatrise Punka, Tīna Enija Goba, Mikuss Grīnbergs, Eremijs Sējāns, Artūrs Plaudis, Jānis Almanis-Palmbahs un Jēkabs Krists Kalniņš.
Koncertā uzstāsies arī trio "Subito" Aleksandra Komkas, Dārtas Pāvulēnas un Alises Petrones sastāvā.
Labdarības koncertā piedalīsies arī Dainis Tenis un Valters Pūce, grupa "Trio Tresensus", Jelgavas Violetais koris, pianists Andrejs Osokins un ērģelnieks Aigars Reinis.
Visi koncertā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti biedrības "Tavi draugi" ikgadējam labdarības projektam "Ziemassvētku ekspresis Latvija-Ukraina".
"Ziemassvētku ekspresis" ceļā uz Ukrainu dosies īsi pirms svētkiem.
Ieeja koncertā ir par ziedojumu 15 eiro apmērā. Biļeti būs iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā vietnē "Bezrindas.lv" vai koncerta dienā uz vietas par ziedojumu no 20 eiro.