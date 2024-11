Draudze Ogrē, kas nebaidās no kristīgiem video TikTokā un skeptiskiem sekotājiem

Kā “Ogrenet” stāsta viens no TikTok video veidotājiem Endijs Nerets no Ogres, doma sākt izmantot šo sociālo platformu radās pirms diviem mēnešiem. Mērķis bija, lai daloties ar īsiem evaņģelizējošiem video, TikTok sekotāji aizdomātos par ikdienā populārajiem jautājumiem par draudzi un gūtu uz tiem skaidrojošas atbildes. Vēl joprojām cilvēkus uz pārdomām raisa jautājumi par to, vai Dievs eksistē, vai draudze ir sekta un kā to noteikt, kas ir Trīsvienība un kā viens Dievs var būt reizē kā trīs dievi. Šim TikTok profilam dots nosaukums “Trīsvienības Gudrība”, un šobrīd tas sasniedzis nepilnus 600 sekotājus.

“Mēs iesākumā gribējām, lai saturs, ko tur var redzēt, lauž stereotipus par baznīcu. Dažiem cilvēkiem vēl joprojām liekas, ka uz baznīcu iet tikai svētie, kas nekad negrēko. Pēc pirmajiem video mēs sapratām, ka ir labi dot iespēju cilvēkiem uzdot savus jautājumus, uz kuriem tad meklējam un dodam atbildi video formātā. Caur to cilvēki tad individuāli var saņemt ātri atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem,” stāsta E.Nerets.

Endijs Nerets Ogres Trīsvienības baptistu draudzes dievkalpojumus apmeklē vairāk nekā gadu un nu palīdz veidot īsos tiktokus. Foto no personīgā arhīva

Viņš pārliecināts, ka šodien sociālajās platformās, tostarp TikTokā vislabāk strādā “nesamāksloti un tieši video, kuru pamatā nav izveidots sarežģīts un nopietns scenārijs, bet ir vienkārši notverta atbilde”.

“Interesantākais ir tieši cilvēka domas par uzdoto jautājumu un to, kā tas reālajā dzīvē notiek. Protams, vistiešākajā veidā atrasties TikTokā šādā formātā ir evaņģelizācija. Mēs caur to arī izplatām Labo Vēsti un Dieva vārdu neticīgo vidū,” turpina kanāla uzturētājs.

Viņš uzskata, ka draudzei un kristiešiem vajag "iet iekšā" un runāt par savu pārliecību mūsdienu sociālajās platformās.

“Caur to var uzrunāt vairāk cilvēkus. Īpaši tos, kuru dzīvē ir, piemēram, alkohols, narkotikas, cigaretes un cits ļaunums. Par savu pārliecību vajag atklāti runāt, lai dotu iespēju cilvēkiem ieraudzīt, ka var dzīvot citu dzīvi. Evaņģelizācija nekristiešu vidū Tiktokā strādā. Tu tajā izplati Dieva Vārdu, un cilvēki sāk vairāk par to interesēties. Esam saņēmuši, protams, komentārus, kas ir nosodoši un kritizējoši, bet ir arī tādi, kuri ir kā palīdzības sauciens no kāda, kurš ir šobrīd atkarībās. Ir cilvēki, kuri mums caur šiem video raksta un jautā, kā viņi var atnākt uz mūsu draudzi. Mēs sastopam arī tādus, kuri ir jau atnākuši uz mūsu dievkalpojumiem, jo bija redzējuši video TikTokā,” tā E.Nerets, kurš pats Ogres Trīsvienības baptistu draudzi apmeklē vairāk nekā gadu.