Otrdiena, 6. janvāris, 2026 10:39

Draudze "Vārda spēks" Ogrē aicina uz gada pirmajiem vīru un sieviešu vakariem

Viktorija Slavinska-Kostigova
Draudze "Vārda spēks" Ogrē aicina uz gada pirmajiem vīru un sieviešu vakariem
Attēls no vīru vakara "Ogres Prestižā"
Jaunajam gadam iesākoties, Ogrē turpinās vīru un sieviešu vakaru norise Ogres kristiešu draudzē "Vārda spēks". Jau šo piektdien vīri tiek aicināti pulcēties pulksten 18.00 t/c “Ogres Prestižs”, 3. stāvs, savukārt sievietes - Dārza ielā 25, 2. stāvā.

Vīru vakara programma iesāksies ar slavēšanu, ko vadīs Bauskas Vasarsvētku draudzes “Jaunā Dzīve” slavētājs Aivars Berlinskis ar komandu, tālāk sekos dzīves stāsts no Jāņa Poļa un uzruna, ko teiks mācītājs Erlands Zaluckis. dalībniekus gaida arī gardas vakariņas, sadraudzība un aizlūgšanas. Katrs interesents aicināts pieteikties - 22825084 (Agris) vai 29233345 (Ints).

Sezonu iesāks arī Sieviešu vakari, kuros, kā ierasts arī būs slavēšana, liecība un kāda īpaša uzruna. Slavēšanu vadīt šoreiz aicināta Glorija Ločmane.  Šim vakaram dota tēma - “Pareizais ceļš var nebūt vieglākais”. Ar savu dzīves stāstu uzrunās Inga Ķierpe – sieva, mamma, programmētāja un dzejniece, kurai iznākusi tikko pirmā dzejas grāmata. Vakara turpinājumā uzrunu teiks Veronika Zalucka – mīloša sieva un mamma, kas kopā ar vīru kalpo mācītāja darbā. Viņai ir pieredze sociālajā audzināšanā, īpaši darbā ar bērniem, kuri pārdzīvojuši dažādas traumas. 
Arī sievietes gaida gardas vakara uzkodas, sadraudzības laiks un aizlūgšanas. Aicinājums pieteikties - 29511453 (Benita)
