Vīru vakara programma iesāksies ar slavēšanu, ko vadīs Bauskas Vasarsvētku draudzes “Jaunā Dzīve” slavētājs Aivars Berlinskis ar komandu, tālāk sekos dzīves stāsts no Jāņa Poļa un uzruna, ko teiks mācītājs Erlands Zaluckis. dalībniekus gaida arī gardas vakariņas, sadraudzība un aizlūgšanas. Katrs interesents aicināts pieteikties - 22825084 (Agris) vai 29233345 (Ints).
Sezonu iesāks arī Sieviešu vakari, kuros, kā ierasts arī būs slavēšana, liecība un kāda īpaša uzruna. Slavēšanu vadīt šoreiz aicināta Glorija Ločmane. Šim vakaram dota tēma - “Pareizais ceļš var nebūt vieglākais”. Ar savu dzīves stāstu uzrunās Inga Ķierpe – sieva, mamma, programmētāja un dzejniece, kurai iznākusi tikko pirmā dzejas grāmata. Vakara turpinājumā uzrunu teiks Veronika Zalucka – mīloša sieva un mamma, kas kopā ar vīru kalpo mācītāja darbā. Viņai ir pieredze sociālajā audzināšanā, īpaši darbā ar bērniem, kuri pārdzīvojuši dažādas traumas.
Arī sievietes gaida gardas vakara uzkodas, sadraudzības laiks un aizlūgšanas. Aicinājums pieteikties - 29511453 (Benita)