Drupas tika atrastas Trimītas (Trimithis) pilsētas teritorijā. Tā ir sena pilsēta,netālu no Dakhla oāzes Ēģiptes Rietumu tuksnesī, kas reiz bija nozīmīga cilvēku apmešanās vieta romiešu laikā no 30. g. p.m.ē. līdz to iekaroja musulmaņi 641. gadā pēc Kristus. Šī vieta ir pazīstama ar to, ka ir labi saglabājušās vecās struktūras, tostarp templis, pirts un dekorēta villa.

Ņujorkas Universitātes Amheidas Senās pasaules izpētes institūta izrakumu direktors Deivids Ratzans (David Ratzan) uzsver ceturtā gadsimta vidus baznīcas nozīmi un raksturo to kā "vienu no vecākajām Ēģiptē izraktajām mērķtiecīgi būvētajām baznīcām". Viņš uzskata, ka baznīcas stils, kas veidots pēc romiešu sabiedrisko ēku parauga, simbolizēja kristiešu jauniegūto pārliecību - būvēt publiskas dievnamu telpas.

Viens no pārsteidzošākajiem atradumiem bija baznīcā apglabātās 17 cilvēku, tostarp sieviešu un bērnu, mirstīgās atliekas. Tas ir neparasti, ņemot vērā tā laika Romas sabiedrības patriarhālo raksturu. No apbedītajiem kapenēs vismaz septiņas bija sievietes un astoņi bija bērni vai pusaudži, kas savukārt izceļ sieviešu lomu agrīnajā kristietībā.