Šā gada sākumā Ēģiptes tiesa nolēma, ka īpašumtiesības uz zemi, kas atrodas Sinaja kalna pakājē un uz kuras atrodas klosteris, tiek nodotas Ēģiptes valdībai. Koptu solidaritātes organizācija tagad brīdina, ka Ēģiptes valdība varētu būt tuvu vienošanās noslēgšanai, kas nodotu 1500 gadus vecā klostera kontroli no Sinaja tēvu brālības Ēģiptes valdībai. Grieķija, kas vēsturiski ir aizstāvējusi klostera tiesības, arī neiebilstot pret šo darījumu.
Oganizācija Koptu solidaritāte paziņojumā brīdināja, ka, ja šis darījums notiks, tad tas vairs nebūs atceļams un tā “autonomija tiktu aizstāta ar simbolismu”. Organizācija arī izteica iebildumus pret bijušo Ēģiptes senlietu ministru doktoru Kaledu Elananiju (Dr. Khaled El-Anany), kurš 7. novembrī stājās UNESCO vadītāja amatā. Organizācija apsūdz viņu par „politiku, kas saistīta ar daļas no Kairas vēsturiskās nekropoles nojaukšanu un liela mēroga tūrisma projektiem ap Svētās Katrīnas klosteri — attīstību, kas neatgriezeniski mainīja šīs vietas raksturu”.
"This moment is a test of UNESCO’s moral credibility — and of the international community’s willingness to defend world heritage from political capture.” Koptu solidaritātes prezidente Karolaina Drosa (Caroline Dross) teica: „Ir nepieņemami, ka tas pats ierēdnis, kurš veicināja aizsargāto kultūras mantojuma objektu iznīcināšanu, tagad cenšas vadīt tieši to iestādi, kuras uzdevums ir tos aizsargāt." Viņa arī piebilda: "Šis brīdis ir pārbaudījums UNESCO morālajai uzticamībai un starptautiskās sabiedrības gatavībai aizstāvēt pasaules mantojumu no politiskās ietekmes.”