Organizācija pērn reģistrējusi 2465 šādus gadījumus, salīdzinot ar 2211 gadījumiem 2024. gadā. Lielāko daļu no tiem veidoja uzbrukumi īpašumam, tostarp baznīcām un reliģiskajiem simboliem. Visvairāk gadījumu reģistrēts Francijā — 843, tai seko Anglija un Velsa ar 624, Vācija ar 337 un Austrija ar 134 gadījumiem.
Ziņojuma autori norāda, ka par daudziem incidentiem netiek ziņots, tādēļ patiesais skaits varētu būt ievērojami lielāks. Turklāt vairākās valstīs pret kristiešiem vērsti pārkāpumi netiek uzskaitīti atsevišķi.