Sestdiena, 05.09.2026 16:00
Klaudija, Persijs, Vaida
Sestdiena, 05.09.2026 16:00
Klaudija, Persijs, Vaida
Sestdiena, 5. septembris, 2026 11:12

Eiropas kultūras mantojuma dienās savas durvis vērs vairāki Latvijas dievnami

LKR.lv / OgreNet
Eiropas kultūras mantojuma dienās savas durvis vērs vairāki Latvijas dievnami
Foto: Marats Samauskis
Sestdiena, 5. septembris, 2026 11:12

Eiropas kultūras mantojuma dienās savas durvis vērs vairāki Latvijas dievnami

LKR.lv / OgreNet

Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas norisināsies no 11. līdz 13. septembrim visā Latvijā. To ietvaros savas durvis apmeklētājiem ar īpašām programmā vērs arī vairāki Latvijas dievnami.

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldē norāda, ka ir “labi zināms, ka Latvijā ir daudz unikālu, vēsturisku dievnamu un ja baznīcās rūpējas par cilvēkiem, tad tieši cilvēki, (un) draudzes ir tie, kas rūpējas par saviem dievnamiem.” Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros būs iespēja iepazīties ar baznīcu stāstiem, piedalīties kopīgās lūgšanās un klausīties arī koncertus.

Ar detalizētāku informāciju par draudžu programmā iespējams iepazīties Nacionālā Kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļa vietnē nkmp.gov.lv

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.