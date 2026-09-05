Eiropas kultūras mantojuma dienās savas durvis vērs vairāki Latvijas dievnami

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldē norāda, ka ir “labi zināms, ka Latvijā ir daudz unikālu, vēsturisku dievnamu un ja baznīcās rūpējas par cilvēkiem, tad tieši cilvēki, (un) draudzes ir tie, kas rūpējas par saviem dievnamiem.” Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros būs iespēja iepazīties ar baznīcu stāstiem, piedalīties kopīgās lūgšanās un klausīties arī koncertus.
Ar detalizētāku informāciju par draudžu programmā iespējams iepazīties Nacionālā Kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļa vietnē nkmp.gov.lv