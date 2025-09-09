Esmu baudījis milzīgu cilvēku uzticību. Saruna ar jauno LELB arhibīskapu Rinaldu Grantu

Raidījuma uzmanības centrā nav skandāli vai materiālā labklājība – sarunās atklājas iekšējā transformācija, dzīves pārmaiņas un garīguma praktizēšana ikdienā.
Raidījumā piedalās gan mācītāji un garīgi līderi, gan cilvēki, kuri dzīvē pielieto garīgas vērtības. Līdz šim skatītājiem bijusi iespēja iepazīt dažādu konfesiju pārstāvjus – Eliju Godiņu, Ilmāru Tolstovu, Jāni Dravantu, kā arī Ediju Vītoliņu, kurš dalījās pieredzē par 12 soļu programmu. Piektajā sērijā pie skatītājiem viesojās cietuma kapelāns, psihoterapeits un mūziķis Mareks Sarnovskis, atklājot savu ceļu līdz kalpošanai ieslodzījuma vietās un daloties pārdomās par mūzikas spēku un kara realitāti.
Raidījuma autors un vadītājs irRaimonds Blisiņš, kurš studējis kino režiju Maskavā un vēlāk pievērsies teoloģijas studijām Lutera Akadēmijā. Viņam šīs sarunas ir dziļi personiskas un nozīmīgas, tādēļ viņš tās piedāvā arī plašākai auditorijai. Par vizuālo kvalitāti rūpējas video meistars Toms Rubīns, kurš raidījumam piešķir mākslinieciski izsmalcinātu vizuālo risinājumu.
Video var skatīties šeit: