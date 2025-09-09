Otrdiena, 09.09.2025 13:58
Bruno, Telma
Otrdiena, 09.09.2025 13:58
Bruno, Telma
Pirmdiena, 8. septembris, 2025 11:09

Esmu baudījis milzīgu cilvēku uzticību. Saruna ar jauno LELB arhibīskapu Rinaldu Grantu

OgreNet
Esmu baudījis milzīgu cilvēku uzticību. Saruna ar jauno LELB arhibīskapu Rinaldu Grantu
Foto: Ekrānuzņēmums
Pirmdiena, 8. septembris, 2025 11:09

Esmu baudījis milzīgu cilvēku uzticību. Saruna ar jauno LELB arhibīskapu Rinaldu Grantu

OgreNet

Raidījuma “KLĀTBŪTNE”, kas piedāvā sarunas ar cilvēkiem, kuri apzināti iet savu garīgo ceļu, sestajā sērijā sarunai pievienojies Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas jaunais arhibīskaps Rinalds Grants. Viņš dalās bērnības atmiņās un aicinājuma pieredzē, stāsta par kalpošanu Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā un pārdomām par arhibīskapa amata izaicinājumiem. Intervijā skarta arī kristīgo vērtību nozīme mūsdienu sabiedrībā, garīguma jēga un kristīgās meditācijas loma ikdienā.

Raidījuma uzmanības centrā nav skandāli vai materiālā labklājība – sarunās atklājas iekšējā transformācija, dzīves pārmaiņas un garīguma praktizēšana ikdienā.

Raidījumā piedalās gan mācītāji un garīgi līderi, gan cilvēki, kuri dzīvē pielieto garīgas vērtības. Līdz šim skatītājiem bijusi iespēja iepazīt dažādu konfesiju pārstāvjus – Eliju Godiņu, Ilmāru Tolstovu, Jāni Dravantu, kā arī Ediju Vītoliņu, kurš dalījās pieredzē par 12 soļu programmu. Piektajā sērijā pie skatītājiem viesojās cietuma kapelāns, psihoterapeits un mūziķis Mareks Sarnovskis, atklājot savu ceļu līdz kalpošanai ieslodzījuma vietās un daloties pārdomās par mūzikas spēku un kara realitāti.

Raidījuma autors un vadītājs irRaimonds Blisiņš, kurš studējis kino režiju Maskavā un vēlāk pievērsies teoloģijas studijām Lutera Akadēmijā. Viņam šīs sarunas ir dziļi personiskas un nozīmīgas, tādēļ viņš tās piedāvā arī plašākai auditorijai. Par vizuālo kvalitāti rūpējas video meistars Toms Rubīns, kurš raidījumam piešķir mākslinieciski izsmalcinātu vizuālo risinājumu.

 Video var skatīties šeit: 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.