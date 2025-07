Gājiena laikā tika nesti plakāti ar tādiem vēstījumiem, kā piemēram, “Jēzus ir gaisma” vai “Jēzus dod tev brīvību”. “Prieka gājiens” (“Marcia della Gioia”) sākās no vietējā parka, šķērsoja dažas no elegantākajām Milānas iepirkšanās ielām un noslēdzās Milānas galvenajā laukumā (Piazza Duomo) pie Milānas katedrāles ar dziesmām un dejām, ko izpildīja dažādas grupas un draudzes.Viens no gājiena dalībniekiem sacīja: “Bija aizraujoši redzēt tik daudzus ticīgos, kuri nākuši no dažādām kultūrām un vidēm, bet ir vienoti, lai dalītos ar pilsētu priekā, kas mums ir Jēzū”.Pasākuma mērķis bija darīt redzamāku evaņģēlisko draudžu dzīvi un vēstījumu Milānas apkaimē.