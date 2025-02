“Exodus Latvija” aicina jauniešus pieteikties misijām piecās valstīs

Misijas tiek plānotas vasaras mēnešos. Pirmais brauciens paredzēts uz Londonu no 27. jūnija līdz 6. jūlijam. Savukārt noslēgums paredzēts no 24. līdz 29. augustam Latvijā. No 14 gadu vecuma var pieteikties misijas braucieniem uz Londonu un Vāciju, no 16 gadiem uz Spāniju, no 13 gadiem uz Rumāniju.

Jaunieši tiek aicināti pievienoties lielam projektam "London's mission week 2025". Tā būs kalpošana cilvēkiem draudzē un liecināšana par Kristus mīlestību ārā kopā ar citiem kristiešiem. Misijas brauciens uz Vāciju būs “Žēlsirdības misija” kopā ar Vācijas kristiešu jauniešiem, kalpojot trūcīgajiem Reinas upes krastos. Spānijas misija būs ar lielu uzsvaru uz evaņģelizāciju Barselonas un Madrides ielās vēlās vakara stundās.

Savukārt, Rumānijas misija būs piemērota tiem, kuriem patīk kalpot bērniem. Exodus centrā Sutoru ciemā satiksies jauniešu komandas no dažādām valstīm, lai iepazītu Dievu caur piedzīvojumiem dabā. Misijas braucienā pa Latviju paredzēta slavēšana, evaņģelizācija un rīkotāji sola, ka tas izaicinās un ļaus piedzīvot Jēzu, kā nekad agrāk.

Lai pieteiktos misijām, jāaizpilda anketa interneta vietnē exoduslatvija.lv. Papildu informāciju par misijām dalībnieki saņems pēc pieteikšanās.