Konference norisināsies Springšļu dzirnavās, Līgatnes novadā. Tā paredzēta jauniešiem, kuri vēlas dzīvot apzināti, stiprināt savu ticību un ieraudzīt, kā Dievs darbojas viņu ikdienā – reālajā dzīvē. Jauniešus uzrunās Jana Janišauska un Dāvis Priede. Būs iespēja piedalīties semināros par jauniešiem aktuāliem tematiem. Papildus tam dalībniekus sagaida dažādas aktivitātes, kas veicinās sadraudzību, atpūtu un kopīgu piedzīvojumu.