Konference norisināsies Springšļu dzirnavās, Līgatnes novadā. Tā paredzēta jauniešiem, kuri vēlas dzīvot apzināti, stiprināt savu ticību un ieraudzīt, kā Dievs darbojas viņu ikdienā – reālajā dzīvē. Jauniešus uzrunās Jana Janišauska un Dāvis Priede. Būs iespēja piedalīties semināros par jauniešiem aktuāliem tematiem. Papildus tam dalībniekus sagaida dažādas aktivitātes, kas veicinās sadraudzību, atpūtu un kopīgu piedzīvojumu.
Sestdiena, 24. janvāris, 2026 11:46
Februārī notiks jauniešu konference #IRL par jēgu un ticību
Septītās dienas adventistu kalpošana no 20. līdz 22. februārim rīko jauniešu konferenci #IRL. Laikā, kad liela daļa komunikācijas notiek tiešsaistē, šī konference piedāvā iespēju satikties klātienē, veidot īstas sarunas un meklēt jēgu un ticību reālajā dzīvē.