Ģimene – tās jēdziens un būtība - kopš 12.novembra satversmes tiesas lēmuma ir sabiedrībā plaši apspriests temats. Lai gan viedokļi dalās, tomēr ir veikti daudzi pētījumi par ģimenes neizmērojamo ietekmi uz cilvēka personību.
Ogres DOMS februārī apskatīs tēmu "Par stipru ģimeni", kas sevī iekļauj jautājumus par ģimenes pamatu, attiecībām līdz laulībai un laulībā, kā arī paaudžu starpā.

"Mēs visi esam nākuši pasaulē pateicoties tētim un mammai un ir brīnišķīgi, ja kā bērni esam varējuši piedzimt mīlošā ģimenē. Taču, lai ģimene būt stipra un noturīga ir kādi nosacījumi tās veidošanā. Februārī caur četrām apakš tēmām apskatīsim šos nosacījumus," par gaidāmo tematiku izsakās Ogres DOMS galvenais runātājs Dainis Pandars.

Pirmo tēmu "Ģimenes pamati" būs iespējams vērot 7.februārī plkst.11.00 televīzijas kanālā "ReTV".

Tā kā Ogres DOMS ir moderna dievkalpojuma forma, kas aicina domāt par dzīves svarīgajiem jautājumiem brīvā atmosfērā, tad patreiz spēkā esošie epidemioloģiskie ierobežojumi ļauj apmeklēt to arī klātienē, taču ievērojami mazākam apmeklētāju skaitam un tikai reģistrējoties ik nedēļu līdz sestdienas plkst.20.00 caur vietni: ej.uz/dvkogre

Ogres DOMS notiek svētdienās pl.10 Vidus prospektā 15 un tiek translēts arī tiešsaistē Youtube kanālā.

Februāra tēma ir "Par stipru ģimeni"

7.02. Ģimenes pamati

14.02. Ceļš līdz laulībām

21.02. Vīra un sievas loma

28.02. Attiecības paaudžu starpā

Vairāk informācijas: fb.com/ogresdoms

Informāciju sagatavoja Ogres DOMS

