"Mēs visi esam nākuši pasaulē pateicoties tētim un mammai un ir brīnišķīgi, ja kā bērni esam varējuši piedzimt mīlošā ģimenē. Taču, lai ģimene būt stipra un noturīga ir kādi nosacījumi tās veidošanā. Februārī caur četrām apakš tēmām apskatīsim šos nosacījumus," par gaidāmo tematiku izsakās Ogres DOMS galvenais runātājs Dainis Pandars.
Pirmo tēmu "Ģimenes pamati" būs iespējams vērot 7.februārī plkst.11.00 televīzijas kanālā "ReTV".
Tā kā Ogres DOMS ir moderna dievkalpojuma forma, kas aicina domāt par dzīves svarīgajiem jautājumiem brīvā atmosfērā, tad patreiz spēkā esošie epidemioloģiskie ierobežojumi ļauj apmeklēt to arī klātienē, taču ievērojami mazākam apmeklētāju skaitam un tikai reģistrējoties ik nedēļu līdz sestdienas plkst.20.00 caur vietni: ej.uz/dvkogre.
Ogres DOMS notiek svētdienās pl.10 Vidus prospektā 15 un tiek translēts arī tiešsaistē Youtube kanālā.
Februāra tēma ir "Par stipru ģimeni"
7.02. Ģimenes pamati
14.02. Ceļš līdz laulībām
21.02. Vīra un sievas loma
28.02. Attiecības paaudžu starpā
Vairāk informācijas: fb.com/ogresdoms
Informāciju sagatavoja Ogres DOMS