Festivāla sākums paredzēts no pulksten 17.00, un ieeja pasākumā būs bez maksas. Nedēļu iepriekš, no 19. līdz 23. augustam, „Jaunatne ar Misiju” bāzē Valdemārpilī norisināsies pielūgsmes un slavēšanas seminārs ar Bībeles studijām, dziesmu rakstīšanu, misijas stāstiem un sadraudzību. Seminārā viesosies Patriks un Marieta Brandesi – misionāri no Nīderlandes, kuri kalpo Skotijā. Viņi vadīs dziesmu rakstīšanas darbnīcas un dalīsies liecībās par to, kā pielūgsme un misija iet roku rokā. Semināra kulminācija gaidāma kristīgās mūzikas festivālā „Padod uguni” 23. augustā Talsos, Sauleskalna estrādē, kur uzstāsies Latvijā iemīļoti kristīgie mūziķi – Kaspars un Tabita Ezeriņi, Nauris Malāhovs, Lība Ēce-Kalniņa, Elijs Goba, Pēteris Upelnieks, Greisa Peremota, apvienība „Angel+Beats” un „Trīsvienības draugi”, kā arī grupa „Secondchance”, kas pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal apvienojusies tieši ar mērķi piedalīties festivālā „Padod uguni”.
Trešdiena, 13. augusts, 2025 09:00
Festivālā „Padod uguni” uzstāsies Latvijā iemīļoti kristīgie mūziķi
23. augustā Talsos, Sauleskalna estrādē norisināsies kristīgās mūzikas festivāls „Padod uguni”, kurā ar dažādu stilu mūziku un citiem priekšnesumiem uzstāsies Latvijā iemīļoti kristīgie mūziķi, nesot cerības pilno labo vēsti un aicinot būt kopā Dieva slavēšanā.