Ceturtdiena, 14.08.2025 14:31
Virma, Zelma, Zemgus
Ceturtdiena, 14.08.2025 14:31
Virma, Zelma, Zemgus
Trešdiena, 13. augusts, 2025 09:00

Festivālā „Padod uguni” uzstāsies Latvijā iemīļoti kristīgie mūziķi

Latvijas Kristīgais radio
Festivālā „Padod uguni” uzstāsies Latvijā iemīļoti kristīgie mūziķi
Foto: Facebook Secondchance
Trešdiena, 13. augusts, 2025 09:00

Festivālā „Padod uguni” uzstāsies Latvijā iemīļoti kristīgie mūziķi

Latvijas Kristīgais radio

23. augustā Talsos, Sauleskalna estrādē norisināsies kristīgās mūzikas festivāls „Padod uguni”, kurā ar dažādu stilu mūziku un citiem priekšnesumiem uzstāsies Latvijā iemīļoti kristīgie mūziķi, nesot cerības pilno labo vēsti un aicinot būt kopā Dieva slavēšanā.

Festivāla sākums paredzēts no pulksten 17.00, un ieeja pasākumā būs bez maksas. Nedēļu iepriekš, no 19. līdz 23. augustam, „Jaunatne ar Misiju” bāzē Valdemārpilī norisināsies pielūgsmes un slavēšanas seminārs ar Bībeles studijām, dziesmu rakstīšanu, misijas stāstiem un sadraudzību. Seminārā viesosies Patriks un Marieta Brandesi – misionāri no Nīderlandes, kuri kalpo Skotijā. Viņi vadīs dziesmu rakstīšanas darbnīcas un dalīsies liecībās par to, kā pielūgsme un misija iet roku rokā. Semināra kulminācija gaidāma kristīgās mūzikas festivālā „Padod uguni” 23. augustā Talsos, Sauleskalna estrādē, kur uzstāsies Latvijā iemīļoti kristīgie mūziķi – Kaspars un Tabita Ezeriņi, Nauris Malāhovs, Lība Ēce-Kalniņa, Elijs Goba, Pēteris Upelnieks, Greisa Peremota, apvienība „Angel+Beats” un „Trīsvienības draugi”, kā arī grupa „Secondchance”, kas pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal apvienojusies tieši ar mērķi piedalīties festivālā „Padod uguni”.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.