Filma ir balstīta uz Džona Olerija (John O’Leary) bestselleru memuāru “On Fire”. Tā tāsta patiesu stāstu par Olerija gandrīz letālo bērnības laika negadījumu, viņa ceļu uz atveseļošanos, ticību un mērķa apziņu. Filmas “Soul on Fire” pirmizrāde notika 10. oktobrī. (Filmas režisors ir Šons Maknamara, pazīstams ar filmām “Soul Surfer” un “Reagan”).
Pats Džons Olerijs paziņojumā pēc skatītāju reakcijas teica: „Maz atzinību ir vairāk vērtas par skatītāju viedokli.” „Redzēt, kā cilvēkos atsaucās tik liela cerība un prieks, atgādina man, kāpēc mēs vispār uzņēmām šo filmu.” Viņš arī norādīja, ka filma priekš viņa nav tikai stāsts. “Tā ir aicinājums dzīvot drosmīgi pēc ugunsgrēka.”
Filmas režisors Šons Maknamara (Sean McNamara) teica, ka skatītāju reakcija apstiprināja komandas mērķus. „No paša sākuma mūsu lūgšana bija izstāstīt patiesu, dzīvību dodošu stāstu”, teica režisors, un uzsvēra: „ „A” vērtējums CinemaScore un 98 % skatītāju novērtējumā apstiprina, ka filma uzrunā (cilvēku) svarīgāko vietu — kinomīļu sirdis.”