Filma "Soul on Fire" ieguvusi augstus skatītāju novērtējumus filmu reitingos

Filma “Soul on Fire” ieguvusi augstus skatītāju novērtējumus filmu reitingos
Filma “Soul on Fire” ieguvusi augstus skatītāju novērtējumus filmu reitingos

Sony Pictures paspārnē tapusī jaunā drāma “Soul on Fire” (tulkojumā: “Dedzīgā dvēsele”) ir ieguvusi augstus skatītāju novērtējumus. “A” vērtējumu CinemaScore filmu auditoriju reitingā un 98 % Rotten Tomatoes filmu reitingā.

Filma ir balstīta uz Džona Olerija (John O’Leary) bestselleru memuāru “On Fire”. Tā tāsta patiesu stāstu par Olerija gandrīz letālo bērnības laika negadījumu, viņa ceļu uz atveseļošanos, ticību un mērķa apziņu. Filmas “Soul on Fire” pirmizrāde notika 10. oktobrī. (Filmas režisors ir Šons Maknamara, pazīstams ar filmām “Soul Surfer” un “Reagan”).

Pats Džons Olerijs paziņojumā pēc skatītāju reakcijas teica: „Maz atzinību ir vairāk vērtas par skatītāju viedokli.” „Redzēt, kā cilvēkos atsaucās tik liela cerība un prieks, atgādina man, kāpēc mēs vispār uzņēmām šo filmu.” Viņš arī norādīja, ka filma priekš viņa nav tikai stāsts. “Tā ir aicinājums dzīvot drosmīgi pēc ugunsgrēka.”

Filmas režisors Šons Maknamara (Sean McNamara) teica, ka skatītāju reakcija apstiprināja komandas mērķus. „No paša sākuma mūsu lūgšana bija izstāstīt patiesu, dzīvību dodošu stāstu”, teica režisors, un uzsvēra: „ „A” vērtējums CinemaScore un 98 % skatītāju novērtējumā apstiprina, ka filma uzrunā (cilvēku) svarīgāko vietu — kinomīļu sirdis.”

