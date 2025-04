Šie vārdi ir no Jesajas grāmatas 53. nodaļas, kas uzrakstīti 700 gadus pirms Kristus dzimšanas. Turpretī Netflix versijā šis Svēto Rakstu fragments ir izdzēsts, un tā vietā filma iesākas ar 13 sekunžu ilgu tukšu, melnu ekrāna attēlu. Kristieši norāda, ka Jesajas 53. nodaļas vārdi runā par “Cietēju kalpu” jeb “Sāpju vīru”, kas ir Vecās Derības fragments, un, iespējams, visskaidrāk norāda uz Jēzu Kristu kā ilgi gaidīto jūdu Mesiju.

Saskaņā ar kristīgās evaņģelizācijas iniciatīvas “Vienoti par Izraēlu” (“One for Israel”) datiem, pirmā gadsimta jūdu tulkojumā Jonatans ben Uziels (Yonatan ben Uzziel (Targum Jonathan)) šo Rakstu fragmentu iesāka ar vārdiem “Svaidītais kalps”, tādējādi norādot uz nodaļā rakstītā saikni ar Mesiju jeb svaidīto. Tomēr mūsdienās jūdi sinagogās Jesajas 53. nodaļu nelasa kā daļu no praviešu lasījumu saraksta (haftaras). Kad jūdi lasa pravieša Jesajas grāmatas 52. nodaļu, viņi apstājas šīs nodaļas vidū, un nākamajā nedēļā sāk lasīt no Jesajas grāmatas 54. nodaļas. Daži šādu rīcību izskaidro ar to, ka izlaistajām rakstu vietām Torā neesot atrodamas paralēlas rakstu vietas.

Mūsdienās ebreji Jesajas grāmatas 53. nodaļas skaidrojumu parasti ņem no jūdu komentētāja Raši (1040-1105), kurš uzskata, ka “cietējs kalps” ir metafora par Izraēla tautu, kas cietusi no pagānu rokām. Tomēr kristieši apgalvo, ka šāds skaidrojums ir absurds, kaut vai tāpēc vien, ka šis “cietējs kalps” ir aprakstīts kā “jērs”, kurš “neatvēra savu muti”. Saskaņā ar jūdu tradīcijām Pashā upurēšanas jēriem bija jābūt “bez vainas”, un šo īpašību nevar attiecināt uz jūdu tautu.

Portāls “LifeSiteNews” iesniedza uzņēmumam Netflix lūgumu paskaidrot pravieša Jesajas 53. nodaļas rakstu vietas izņemšanu no Netflix platformā redzamās filmas “Kristus ciešanas” versijas, taču atbilde netika saņemta.