Vizītes laikā viesi tikās ar Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieku Andri Krauju, domes priekšsēdētaja biroja vadītāju Gintu Sīviņu, izpilddirektora vietnieci Danu Bārbali, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju Sarmīti Ozoliņu un Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju Mārtiņu Kalēju, kā arī iepazinās ar vairāku pašvaldības iestāžu darbu – Ogres novada Sociālā dienesta struktūrvienībām – grupu dzīvokļiem, dienas centru un Rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī kafejnīcu un sociālo uzņēmumu “Ogres Zelta liepa”. Delegācija apmeklēja Ogres Centrālo bibliotēku, Neatkarības laukumu un ekspozīciju “Brīvības ceļš”, kur tika iepazīta Ogres novada vēsture un iedzīvotāju patriotiskā līdzdalība dažādos laika posmos.
Ogre ir viena no retajām pašvaldībām Latvijā, kur izveidota un sekmīgi darbojas Reliģisko lietu komisija. Tā dibināta 2021. gada februārī ar Ogres novada pašvaldības domes lēmumu, un tās mērķis ir koordinēt reliģiskās dzīves jautājumus novadā, sniegt ieteikumus domei, izpildvarai un izglītības iestādēm, kā arī pārstāvēt Ogres novadā esošo draudžu intereses, skaidro pašvaldībā.
Komisijas sastāvā ir Ogres novada administratīvajā teritorijā pārstāvēto reliģisko konfesiju mācītāji, draudžu un pašvaldības pārstāvji. Komisija sadarbojas ar Ogres novada Sociālo dienestu un Ogres novada Krīzes zvanu centru, kurā garīgu un emocionālu atbalstu iedzīvotājiem sniedz mācītāji.
Vizītes noslēgumā viesi no Siguldas atzina, ka Ogres pieredze ir vērtīga un iedvesmojoša – strukturēta sadarbība starp pašvaldību un reliģiskajām organizācijām stiprina kopienas saliedētību un palīdz kvalitatīvāk risināt iedzīvotājiem būtiskus jautājumus. Tāpat viesi augstu novērtēja sniegtos pakalpojumus Ogres novadā, stāsta pašvaldībā.