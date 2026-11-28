23. novembrī publicētā ierakstā sociālajā tīklā X pilsētas pašvaldība paziņoja: “Perpiņānā Ziemassvētki būs GIGANTISKI”. Savukārt Facebook publicētās fotogrāfijas, kurās redzamas galvenās Kristus dzimšanas ainas figūras — Marija, Jāzeps un bērniņš Jēzus —, izraisījušas interneta lietotāju interesi. Kamēr vairāki cilvēki priecājas par šo instalāciju un centieniem saglabāt kristīgās tradīcijas, citi uzskata, ka šādai Kristus dzimšanas ainai nevajadzētu atrasties pilsētas centrā, bet gan baznīcā, atsaucoties uz sekulārisma principu.
Instalācijas iegādei pašvaldība pagājušā gada septembrī iztērēja 120 tūkstošus eiro. Toreiz, reaģējot uz šo pašvaldības iepirkumu, Cilvēktiesību līga apsvēra iespēju uzsākt tiesvedību saistībā ar instalācijas atrašanās vietu. Jau 2022. gada decembrī aptuveni 15 asociācijas, politiskās partijas un arodbiedrības bija iebildušas pret Kristus dzimšanas ainas uzstādīšanu Perpiņānas rātsnama pagalmā. Tās nosodīja to kā 1905. gada likuma par sekulārismu pārkāpumu. Perpiņānas milzīgo Kristus dzimšanas ainu veidojis spāņu mākslinieks Pači (Pachi), iedvesmojoties no sava darba Alikantē. Aina pilsētas rātslaukumā būs apskatāma līdz 10. janvārim.