Diena tiks sākta ar svētbrīdi un garīgu impulsu draudzes mūziķu kalpošanai. Starp priekšlasījumiem un kopīgu dziedāšanu būs iespēja saņemt jaunas notis un baudīt sadraudzību. Baznīcmūzikas forums paredzēts draudžu ērģelniekiem, diriģentiem, mūziķiem un slavēšanas vadītājiem. Reģistrācija līdz 7. februārim:
Svētdiena, 1. februāris, 2026 08:22
Gaidāms ikgadējais Baznīcmūzikas forums draudžu mūziķiem
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Virsvaldē 14. februārī plkst. 11.00 notiks draudžu mūziķu ikgadējā tikšanās – Baznīcmūzikas forums, kurā šogad būs iespēja iepazīt psalmu dziedāšanas tradīciju un uzzināt, kur apgūt mūsdienu slavēšanas dziesmas.