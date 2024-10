Garīgās līdzgaitniecības 1. līmeņa apmācību seminārs

Ko mēs mācīsimies garīgo līdzgaitnieku apmācības 1. līmenī?

Klausīties un sadzirdēt! Mēs esam raduši sarunāties, bet vai mēs vienmēr sadzirdam to, ko otrs vēlas pateikt? Vai mēs vienmēr sajūtam par ko runātājs no sirds priecājas, to, kas viņam sāp vai par ko pārdzīvo? Kalpošanā cilvēkiem izkopt spēju klausīties un sadzirdēt ir izšķiroši svarīgi. Seminārā apgūsim aktīvās klausīšanās prasmes un izkopsim spēju saklausīt otra cilvēka pieredzi ar Dievu, lai palīdzētu viņam to labāk izprast un iedrošinātu viņu atsaukties Dieva aicinājumam tuvoties Viņam. Apgūsim dažādus rekolekcijās lietotus lūgšanu veidus, piemēram, Lectio Divina, Iztēles lūgšana u.c.



Kas ir aicināti?

Uz garīgo līdzgaitnieku apmācības 1. līmeni ir aicināts ikviens kristietis, kurš vēlas mācīties klausīties un sadzirdēt, bet jo īpaši garīdznieki, draudžu kalpotāji, kuru kalpošana saistās ar klausīšanos – lietveži, dažādu grupu vadītāji, diakonijas kalpotāji, mazo, mājas un citu grupiņu vadītāji un dalībnieki. Tāpat šis kurss ir noderīgs cilvēkiem, kuru darba sastāvdaļa ir ieklausīties – sociālie darbinieki, skolotāji, psihologi u.c., un ir vēlme celt savu kvalifikāciju. Obligāts priekšnosacījums – dalībniekam kursa laikā ir jābūt gatavam dalīties ar savu garīgo pieredzi un ir jābūt gatavam uzklausīt citu dalībnieku dalīšanos par savu garīgo dzīvi.



Kā tas notiks?

Katru dienu mums būs gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības. Praktiskajās nodarbībās dalīsimies ar savu garīgo pieredzi un uzklausīsim citus. Tās būs gan visiem kopā, gan nelielās grupās un arī pāros. Ja ir pieraksti par lūgšanās piedzīvoto, aicinām šos pierakstus ņemt līdzi. Katru dienu kopā svinēsim dievkalpojumu ar Svēto Vakarēdienu.



Kad tas notiks?

No 13. līdz 22. janvārim, 2025. gadā. Ierašanās pirmdien, 13. janvārī no plkst. 17:00, sākums 18:45, savukārt došanās prom trešdien, 22. janvārī pēc kopīgām brokastīm.



Kā var turpināt garīgo līdzgaitnieku apmācības 1. līmenī iegūto izglītību?

Pirmajā līmenī mēs apgūstam zināšanas un prasmes garīgās līdzgaitniecības sarunas vadīšanā.

Savukārt, lai apmācību garīgajā līdzgaitniecībā turpinātu ir jābūt pilnībā izietiem sv. Ignācija no Lojolas Garīgajiem vingrinājumiem, kas vairāk pazīstami ar nosaukumu 30 dienu rekolekcijas. Jo turpmākajos līmeņos apgūtās zināšanas ir daudz specifiskākas un saistītas tieši ar sv.Ignācija no Lojolas Garīgo vingrinājumu modeli.



Kas būs pasniedzēji?

Ivars Jēkabsons, Jānis Vanags un Kārlis Irbe. Viņi ir apguvuši un izkopuši savas prasmes Loyola Hall, st. Beunos rekolekciju un izglītības centros Lielbritānijā un LELB Rekolekciju centrā Mazirbē.



Draudzēm!

Katra mācītāja atbalsts sekmīgai Evaņģēlija sludināšanai un kalpošanai cilvēkiem ir viņam līdzās esošā komanda - izglītoti un attiecīgajā kalpošanā apmācīti draudzes locekļi! Tāpēc aicinām draudzes finansiāli atbalstīt savu mācītāju un draudzes kalpotāju izglītību šajā programmā.



Izmaksas!

Lai nosegtu apmācību semināra izmaksas ziedojums vienam dalībniekam ir 585 EUR.



Pieteikšanās!

Līdz 2024. gada 15. decembrim LELB rekolekciju centrā Mazirbē: , tālr.: 29630953, lūdzam ņemt vērā, ka vietu skaits ir ierobežots.